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Sevgili süsü ile gasba 5 tutuklama

Bursa'da sevgili rolü oynadığı adama kaza süsü verip, arkadaşlarıyla birlikte gasp eden biri kız 5 şüpheli tutuklandı.

02.02.2020 19:12 | Son Güncelleme: 02.02.2020 19:24Sevgili süsü ile gasba 5 tutuklama
'da sevgili rolü oynadığı adama kaza süsü verip, arkadaşlarıyla birlikte gasp eden biri kız 5 şüpheli tutuklandı.

Olay, 31 Ocak Cuma günü 21.30 sıralarında Osmangazi ilçesi 12 Eylül Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.C.G. (69), kız arkadaşı Y.I. (22) ile gezerken arkadan bir araç kendilerine çarptı. Aracını kontrol etmek için aşağıya inen U.C.G.'ye M.G. (22), S.G. (23), E.Ç. (23) ve K.T. (23) bir anda saldırdı. U.C.G.'yi darp eden şüpheliler, bir miktar para, tabanca, 3 adet altın kolye ve cep telefonunu alarak Y.I. ile birlikte kaçtı. Bunun üzerine kaza süsü ile gasp edildiğini anlayan U.C.G., durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin olayı Y.I. ile birlikte planladıklarını tespit etti. Orhaneli ve Nilüfer ilçelerinde yapılan operasyonla şüpheliler saklandıkları yerlerde gözaltına alındı. Gasp edilen malzemeler şüphelilerde ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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