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Sevgililer Günü hediyesi alma bahanesiyle 5 bin TL'lik yüzük çaldılar

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, Sevgililer Günü hediyesi almak için kuyumcuya gelen biri kadın 2 kişi, yaklaşık 5 bin TL değerindeki 2 altın yüzüğü alıp, yerine sahte metal yüzük bıraktıktan sonra kayıplara karıştı.

14.02.2020 22:44 | Son Güncelleme: 14.02.2020 22:44Sevgililer Günü hediyesi alma bahanesiyle 5 bin TL'lik yüzük çaldılar

KOCAELİ'nin ilçesinde, Sevgililer Günü hediyesi almak için kuyumcuya gelen biri kadın 2 kişi, yaklaşık 5 bin TL değerindeki 2 altın yüzüğü alıp, yerine sahte metal yüzük bıraktıktan sonra kayıplara karıştı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 15.30 sıralarında Körfez Ağadere Caddesi üzerinde meydana geldi. Sevgililer Günü hediyesi almak için kuyumcuya gelen biri kadın 2 kişi, iş yeri sahibine altın yüzük almak istediklerini söyleyerek modelleri incelemek istedi. Kuyumcunun tezgaha koyduğu tabla içerisindeki altın yüzükleri inceleyen 2 kişi, kuyumcunun bir anlık dalgınlığından faydalandı. Çarşaf giyen kadın tablada bulunan 5 bin TL değerindeki 2 altın yüzüğü alarak yerine sahtelerini bıraktı. Bir süre daha kuyumcuda yüzükleri inceleyen kişiler, iş yeri sahibine yüzük modellerini beğenmediklerini söyleyerek kuyumcudan ayrıldı.

Akşam sayımının yapıldığı sırada tablada bulunan sahte yüzükleri fark eden iş yeri sahibi, durumu polise bildirdi. Kuyumcuya gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alarak kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İki şüphelinin hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.



Sevgililer Günü, Körfez, Güncel

Kaynak: DHA

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