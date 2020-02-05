Sevgililer günü'nde "Aşk Tesadüfleri Sever 2" izlenir

Aşkın en yalın, en tesadüf halini bu defa başka zamanlarda, başka yaşamlar üzerinden anlatan "Aşk Tesadüfleri Sever 2", Sevgililer Günü'nde izlenecek en güzel film...

Serinin ilk filminden farklı ancak yine gerçek bir yaşam öyküsüne dayanan "Aşk Tesadüfleri Sever 2" filmi, 1960'ların İstanbul'undan günümüz Ankara 'sına uzanan, tesadüflerle örülü unutulmaz bir aşk hikâyesiyle izleyenlerden tam not alırken seyircilerini gözyaşlarına boğuyor.

Başrollerini Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan ve Aytaç Şaşmaz'ın paylaştığı "Aşk Tesadüfleri Sever 2"nin yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak ve İpek Sorak birlikte oturuyor. Filmin zengin oyuncu kadrosunda başrollerin yanı sıra Zuhal Olcay, Uğur Polat, Levent Can, Erkan Can, Türkü Turan, Hülya Gülşen, Eli Mango gibi isimler yer alıyor. Hikâyesi ilk filmde olduğu gibi İpek Sorak'a ait olan "Aşk Tesadüfleri Sever 2"nin senaryosu yine Nuran Evren Şit'in imzasını taşıyor.

Hüzzam Film ve Böcek Film ortaklığında hayata geçirilen "Aşk Tesadüfleri Sever 2", herkesin hayatında örneklerini yaşadığı tesadüflerin ve teğet geçişlerin öyküsünü, sarsıcı bir kurguyla bir kez daha beyazperdeye taşıyor. İki farklı dönemi anlatan film, geçmişin aşklarını günümüz ilişkileriyle karşılaştırırken seyircisini 1960'lardan günümüze uzanan romantik bir yolculuğa çıkarıyor.

Dağıtımcılığını CGV Mars Dağıtım'ın üstlendiği "Aşk Tesadüfleri Sever 2" sinemalarda!