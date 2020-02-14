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Sevgililer Günü'nde evlenen uzman çavuş, nikahına üniformasıyla katıldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde evlenmek için 14 Şubat Sevgililer Günü'nü seçen uzman çavuş, nikahına üniformasıyla geldi.

14.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:38Sevgililer Günü'nde evlenen uzman çavuş, nikahına üniformasıyla katıldı
Ordu'nun ilçesinde evlenmek için 14 Şubat Sevgililer Günü'nü seçen uzman çavuş, nikahına üniformasıyla geldi.
Uzman çavuş Nurullah Tepegöz (25), Ebru Özüak (21) ile evlenmek üzere Ünye Belediyesine bağlı evlendirme şefliğine geldi. Evlendirme şefi Özlem Çalışkan tarafından kıyılan nikahına üniformasıyla katılan Tepegöz, üniformasıyla dikkati çekti.
Tepegöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir yıldır Diyarbakır'da uzman çavuş olarak görev yaptığını belirterek, "Bir yıllık birlikteliğimiz vardı. Nikahın bugün olması izinlerden dolayı denk geldi. Çok mutluyum, heyecanlıyım. Allah herkese sevdiğiyle evlenmeyi nasip etsin." dedi.
Ebru Özüak ise çok mutlu olduğunu ifade ederek, nikahı kıyılan diğer çiftlere mutluluk diledi.
Öte yandan, ilçede 7 çift daha evlenmek için 14 Şubat Sevgililer Günü'nü seçti.

Sevgililer Günü, Ünye, Güncel

Kaynak: AA

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