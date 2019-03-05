Kaynak: AA

TEZCAN EKİZLER - İzmir'de babasını kalp yetmezliğinden kaybeden, kendisine de aynı teşhis konulan Bülent Çiçekçi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kadavradan yapılan kalp nakliyle sağlığına kavuştu.Buca ilçesinde yaşayan 40 yaşında bir çocuk babası Bülent Çiçekçi'nin babası Oruç Çiçekçi, 14 yıl önce kalp yetmezliği teşhisi konulmasının ardından 52 yaşında hayatını kaybetti.Babasının vefatına çok üzülen Çiçekçi'ye 8 yıl önce rahatsızlanması üzerine gittiği İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aynı teşhis konuldu.Bir süre ilaçla tedavi gören Çiçekçi, 4 yıl önce sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından kalp nakil listesine alındı.Sağlık durumu 3 ay önce kötüleşen Çiçekçi için müjdeli haber 14 Şubat Sevgililer Günü'nde geldi.Aynı hastanede beyin kanamasına bağlı beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın kalbi, İKÇÜ Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Gürbüz başkanlığındaki ekip tarafından 6 saat süren ameliyatla Çiçekçi'ye nakledildi.İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki ameliyatın ardından servise çıkan Çiçekçi, hem sağlığına kavuşmasını hem de 14 Şubat Sevgililer Günü'nü 15 yıllık eşi Zeynep Çiçekçi ile kutladı."Nakilden sonra yeniden doğmuş gibi oldum"Bülent Çiçekçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık sorunları nedeniyle çok zor günler yaşadığını, kalp nakliyle kendisini yeniden doğmuş gibi hissettiğini söyledi.Babasının ölümüne neden olan rahatsızlığın kendisinde de tespit edilmesi üzerine çok üzüldüğünü belirten Çiçekçi, "Acaba ben de mi aynısı olacağım dedim. Benim şansım bana teşhis konuldu, babama teşhis konulmadı. Zaman zaman ümidimi kaybettim o anlarda doktorum Ali Bey ve bir psikolog gibi bana 'Organ çıkmasına az kaldı, moralini bozma.' diye telkinde bulundular." dedi.Mutlu haberi aldığında hemen eşiyle bunu paylaştığını ve nakil ameliyatına gülerek girdiğini dile getiren Çiçekçi, şöyle devam etti:"İnsan başına gelmeyince organ naklinin ne kadar önemli bir şey olduğunu bilmiyor. Bağışlanan kalple hayata döndüm, tekrardan doğdum, tarif edilemeyen bir mutluluk içindeyim, kendimi çok iyi hissediyorum. Eşimle tanıştığımızdan beri hiç ayrı kalmadık. 14 Şubat'ta böyle bir hediyenin gelmesi ikimiz için de çok önemli. Eşim ile artık 14 Şubat sadece Sevgililer Günü değil her şeye bedel bir gün."Evlatlarının kalbini bağışlayarak kendisini yaşama bağlayan aile ile tanışmak istediğini ifade eden Çiçekçi, iyileşmesinin ardından organ naklinin önemini çevresine anlatmak istediğini aktardı."Sevgililer Günü yeni doğum günümüz"Zeynep Çiçekçi de eşine uygun kalbin bulunacağına hep inandığını, her zaman eşine moral verdiğini söyledi.Eşinin telefonda verdiği "Kalp bulundu." haberini hala unutamadığını anlatan Çiçekçi, "Sevgililer Günü'ydü. Telefonla konuşurken kızıma seslendim. 'Babanın artık doğum günü 14 Şubat.' dedim. Sevgililer Günü bizim yeni doğum günümüz. Hem ona hem de bana ayrı hediye oldu. Allah organa bağışlayanlardan razı olsun." ifadelerini kullandı."Dört günde 2 kalp nakli yaptık"İKÇÜ Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Gürbüz ise ileri derece kalp yetmezliği olan Çiçekçi'nin yaptıkları nakille sağlığına kavuştuğunu aktardı.Çiçekçi'nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Gürbüz, "Geçen hafta dört günde hastanemizde iki hastamıza kalp nakli yaptık. Hastalarımız yürümeye başladı. Ülkemizde donör sıkıntısı var. Nakil bekleyen hastamız çok ama bağış yapan kişi sayımız az. Mutlaka bu oranları artırmamız lazım." dedi.