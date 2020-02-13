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Sevgililer Günü'nde Karsu Eskişehirliler İle buluşacak

Son dönemlerde adından sıkça söz ettiren Karsu, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ile birlikte 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Eskişehirliler ile buluşacak.

13.02.2020 13:34 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:35Sevgililer Günü'nde Karsu Eskişehirliler İle buluşacak

Biletleri günler öncesinden tükenen konser Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

'in gurur kaynağı Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde özel bir konser ile sanatseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. Biletleri günler öncesinden tükenen etkinlik kapsamında Türkiye'nin son dönemlerde adından söz ettiren sanatçılarından olan Karsu, Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde Eskişehirliler ile buluşacak. Senfoni Orkestrası ile muhteşem bir uyum yakalayacaklarına inandığını ifade eden Karsu, konserde Eskişehirliler için 15'den fazla parça seslendirecek. Karsu'yu tekrar Eskişehir'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ise sanatseverlerin 14 Şubat'ta sevdikleriyle çok özel bir gece yaşayacaklarını belirtti.

Konserde ayakta bilet uygulamasının geçerli olduğunu belirten yetkililer ise, bu uygulamadan faydalanmak isteyen bilet alamamış müzikseverlerin merdiven boşluklarından konseri takip edebileceklerini ifade ettiler.


Mustafa Kemal Atatürk, Sevgililer Günü, Eskişehir, Güncel

Kaynak: Bültenler

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