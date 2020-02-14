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Sevgililer Günü'nde nikah yoğunluğu yaşanıyor

Adıyaman Belediyesi Nikah Müdürlüğünde 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla nikah yoğunluğu yaşanıyor.

14.02.2020 13:38 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:38Sevgililer Günü'nde nikah yoğunluğu yaşanıyor
Belediyesi Nikah Müdürlüğünde 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla nikah yoğunluğu yaşanıyor.

Kış aylarında günde 1-2 nikahın yapıldığı Nikah Müdürlüğünde 14 Şubat Sevgililer Günü'nde bu sayı 11'e çıktı. Birçok çiftin özellikle seçtiği 14 Şubat tarihinden dolayı nikah salonunda yoğunluk sürüyor. Nikah tarihlerini özel güne ayarlayan çiftlerden bazıları aylar öncesinden sıraya girdi. Adıyaman Belediyesi Nikah Müdürlüğü, başvuru yapan bütün çiftlerin başvurularına olumlu cevap verdi.

Nikah için 14 Şubat'ı seçen Esma Parlak (Çakmak) ve Ender Çakmak, oldukça mutlu olduklarını ve böyle bir tarihi özellikle seçtiklerini vurguladı.

Nikah memuru Ahmet Tamer ise kış aylarında günde 1-2 nikahın yapıldığını ama 14 Şubat dolayısıyla bu sayının 11'e yükseldiğini belirterek yoğunluk yaşadıklarını söyledi. - ADIYAMAN

Sevgililer Günü, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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