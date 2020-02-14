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Sevgililer Günü'nde pazar tezgahında limonlardan kalp yaptı

Denizli'nin Buldan ilçesinde semt pazarında 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla pazarcı esnaf limonları kalp şeklinde dizerek sattı.

14.02.2020 17:19 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:19Sevgililer Günü'nde pazar tezgahında limonlardan kalp yaptı
Denizli'nin ilçesinde semt pazarında 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla pazarcı esnaf limonları kalp şeklinde dizerek sattı.

Buldan ilçesi semt pazarında 14 Şubat Sevgililer Günü sebebiyle ilginç görüntüler ortaya çıktı. Pazarda tezgah açan ve ismi öğrenilemeyen bir esnaf tezgahındaki limonlardan kalp şeklinde düzerek sattı. Pazarda alışverişe çıkan vatandaşlar ise limon tezgahındaki kalbi görünce şaşkına döndü. Sevgisini limonlar ile kalp simgesi oluşturan esnaf doğru pazarlama taktiği ile her hafta bir konu bularak satışlarını arttırdığını belirtti. - DENİZLİ

Sevgililer Günü, Buldan, Güncel

Kaynak: İHA

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