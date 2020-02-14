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Sevgililer Günü'ne özel kardan sevgili yaptılar

Sivas'ın Suşehri ilçesinde restoran çalışanları 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla el ele tutuşan kardan sevgili yaptı.

14.02.2020 14:03 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:03Sevgililer Günü'ne özel kardan sevgili yaptılar
'ın ilçesinde restoran çalışanları 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla el ele tutuşan kardan sevgili yaptı.

İlçede Sivas caddesinde bir restoran çalışanları farklık olsun diyerek 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla restoran önündeki kaldırıma kardan sevgili yaptılar. Kaldırımdan yürüyen vatandaşların ilgisini çeken kardan sevgililerin yapımı yaklaşık yarım saat sürdü. Dikkat çeken kardan sevgilileri gören vatandaşlar fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi.

Restoran çalışanları her kar yağdığında kardan adam veya değişik kardan yapılar yaptıklarını ve bu günde 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla sevgili çift yaptıklarını söyledi. - SİVAS

Sevgililer Günü, Suşehri, Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

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