Sevgililer Günü'ne özel mücevher fuarı kapılarını açtı

Üretici firmalar ile vatandaşları buluşturan 'Mücevher Fırsat Günleri' Sevgililer Günü'ne özel düzenlenen etkinlik ile kapılarını açtı.



Pırlantadan altın kolyeye, elmas tek taş yüzükten altın bileziklere kadar farklı tarzda takıların sergilendiği mücevher fuarında, 25 üretici firma ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Üretici ile tüketici arasında aracı olmadan, sertifikalı ve garantili ürünlerin sergilendiği fuarda her zevke uygun yüzükler, kolyeler, küpeler ve setler bulunuyor. Tamir ve bakım atölyelerinin de bulunduğu fuara gelenler takılarının tamir ve bakımını da yaptırabilecek. Ayrıca mücevher severler, yüzde 70'e varan indirimli ürünler alabilecek.



"600 liradan 25 bin liraya kadar elmas yüzüklerimiz mevcut"



Düzenlenen fırsat günlerinde stant açan bir firma yetkilisi Fehmi Koçhisarlı, elmas ve pırlanta üzerine üretim yaptıklarını belirterek, "Buradaki hedefimiz, ürettiğimiz ürünleri her bütçeye uygun olarak sunmaktır. Buraya gelenler uygun fiyata mücevherlere sahip olabilirler. 600 liradan 25 bin liraya kadar elmas yüzüklerimiz mevcut. Buraya herkesi bekliyoruz. 14 Şubat özel bir gün. Bu özel günü değerlendirmek isteyenler için güzel bir fırsat." dedi.



Annesine yüzük almak için fırsat günlerine gelen ziyaretçi Feyza Yalçın da "Annemin doğum günü için yüzük bakıyorum. Fiyatlar çok uygun. Zaten her sene geliyoruz. Çok çeşitli ve kaliteli ürünler var. Bu yüzden istediğimiz ürünleri buluyoruz. Hediyelik ürünler almak için böyle etkinlikleri takip ediyorum." ifadelerini kullandı.



Bir diğer ziyaretçi Cihangir Tekin ise dışarıdaki fiyatlardan daha uygun olduğu için geldiğini söyleyerek, "Yüzde 50'ye varan indirimler söz konusu. Çok fazla çeşitli ürünler var. Burada aradığımız her şeyi bulabiliyoruz. Altın ve pırlantaya karşı ilgim var. Böyle etkinlikleri takip etmeye çalışıyorum." diye konuştu.



Her bütçeye uygun takıların sergilendiği fuar Aqua Florya Crowne Plaza'da 7-14 Şubat tarihleri arasında ziyaretçilerini bekliyor. - İSTANBUL

