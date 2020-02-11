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Sevgililer Gününde alışverişin kalbi Meysu Outlet'te atıyor

Özel günleri daha da özelleştiren Meysu Outlet AVM Sevgililer Günü'ne özel hazırlanan hediye köşesiyle ziyaretçilerin yüzünü gülümsetecek.

11.02.2020 15:57 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:57Sevgililer Gününde alışverişin kalbi Meysu Outlet'te atıyor
Özel günleri daha da özelleştiren Outlet AVM Sevgililer Günü'ne özel hazırlanan hediye köşesiyle ziyaretçilerin yüzünü gülümsetecek.

14 Şubat Sevgililer Günü'nde hediye köşesinde çikolatadan, çiçeğe, peluş oyuncaklardan ev tekstiline kadar bir çok hediye seçenekleriyle ziyaretçilerini bekliyor.Sevgililer Günü'ne farklı bir eğlence katmak için sizleri Meysu Outlet AVM'ye bekliyoruz.

Yönetimi JLL tarafından yapılan, Gülsan Gıda San ve Tic AŞ yatırımı olan Meysu Outlet AVM, eğlence ve sürprizlerle dolu etkinlik ve kampanyalarını sürdürmeye devam ediyor. - KAYSERİ

Sevgililer Günü, Meysu, Güncel

Kaynak: İHA

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