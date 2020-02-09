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Sevgililer gününe Aslışah Alkoçlar ile hazırlanın

Aslışah Alkoçlar'ın sağlık beslenme ve sporun buluşturduğu merkezi Balance Box, Sevgililer Günü öncesi forma girmek isteyenlerin akınına uğradı. Alkoçlar, 14 Şubat öncesi büyük yoğunluk yaşanan Balance Box'ta talepleri karşılamak için ek sınıflar açtı.

09.02.2020 15:41 | Son Güncelleme: 09.02.2020 15:41Sevgililer gününe Aslışah Alkoçlar ile hazırlanın

BARRE EGZERSİZİ İLE FORMA GİRİN

1 haftalık veya 15 günlük programlarla forma girmek isteyenlerin yeni adresi olan Balance Box'ta, Barre eğitmeni Aslışah Alkoçlar, kendi yaptırdığı özel egzersizlerle danışanları forma sokarken, gurme ve kişiye özel hazırlanan sağlıklı yemek paketleri ile de fit olmayı alışkanlık haline getiriyor.

KİŞİYE ÖZEL PROGRAMLAR

Londra'da Barre eğitmenliği sertifikası, Marmara Ünversitesi onaylı Yaşam Koçluğu sertifikası, Gıda Güvenliği üzerine Uluslararası HACCP sertifikası ve MSA Profesyonel Aşçılık diploması alan Balance Box'un kurucusu Aslışah Alkoçlar, "Doğru beslenerek ve yaparak fit olmayı alışkanlık haline getiriyoruz. Kişiye özel programlarla, egzersizden beslenmenize kadar her şeyi sizin için programlayıp, sizi yeni bir hayata hazırlıyoruz" dedi.




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Kaynak: Snob Magazin

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