Sevgililer gününe Aslışah Alkoçlar ile hazırlanın

BARRE EGZERSİZİ İLE FORMA GİRİN





1 haftalık veya 15 günlük programlarla forma girmek isteyenlerin yeni adresi olan Balance Box'ta, Barre eğitmeni Aslışah Alkoçlar, kendi yaptırdığı özel egzersizlerle danışanları forma sokarken, gurme ve kişiye özel hazırlanan sağlıklı yemek paketleri ile de fit olmayı alışkanlık haline getiriyor.

KİŞİYE ÖZEL PROGRAMLAR





Londra'da Barre eğitmenliği sertifikası, Marmara Ünversitesi onaylı Yaşam Koçluğu sertifikası, Gıda Güvenliği üzerine Uluslararası HACCP sertifikası ve MSA Profesyonel Aşçılık diploması alan Balance Box'un kurucusu Aslışah Alkoçlar, "Doğru beslenerek ve spor yaparak fit olmayı alışkanlık haline getiriyoruz. Kişiye özel programlarla, egzersizden beslenmenize kadar her şeyi sizin için programlayıp, sizi yeni bir hayata hazırlıyoruz" dedi.





