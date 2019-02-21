Sevgililer Gününe Özel Muhteşem Konser

Şef Aylin Eralp Demirbek'in önderliğinde 'Sevgililer Günü' özel konserinde sahne alarak Türk Sanat Müziği'nin en seçkin eserlerinin seslendiren koro, Manisalıların büyük ilgisiyle karşılaştı.

Manisa Büyükşehir Belediye Konservatuarı Türk Sanat Müziği Korosu, 'Sevgililer Günü' özel konserinde Şef Aylin Eralp Demirbek'in önderliğinde sahne aldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salonu'nda gerçekleştirilen konseri Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Muhtarlıklar Daire Başkanı Ersoy Arslan, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Şube Müdürleri ile çok sayıda Manisalı izledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin aylık kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen 'Sevgililer Günü' özel konserinde Türk Sanat Müziği'nin en seçkin eserleri solo ve koro halinde seslendirildi. İki bölüm halinde icra edilen konserde Hareketli şarkılar konukları coştururken, solist ve koristlerin performansı izleyenlerden tam not aldı. Gecede koro şefi Aylin Eralp Demirbek ve eşi Gökhan Demirbek'in yaptığı düet de izleyenlerin büyük beğenisini topladı.

ÇİÇEK TAKDİM EDİLDİ

Konserin sonunda sahneye çıkarak gösterdikleri performans nedeniyle solistleri, koristleri ve Şef Aylin Eralp Demirbek'i tebrik eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, konserin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, daha sonra Şef Aylin Eralp Demirbek'e çiçek takdim etti.

Kaynak: Bültenler