Sevgililerin % 49'u yeme içme sektörünü tercih etti

Yeme içme harcamalarının geçen yıla oranla payı yüzde 44 artış gösterdi. Sevgililer Günü'nde İtalyan mutfağı favori tercihler arasında oldu.

Bu yıl Sevgililer Günü'nde elektronik, araç kiralama, seyahat, güzellik bakım ve online alışveriş harcamalarında artış görüldü.

Elektronik ürünler yine erkeklerin vazgeçilmez hediyesi oldu. Erkek üyelerin hediye tercihlerini elektronik kategorisine kaydırmasıyla bu kategorideki işlem sayısı yüzde 42 oranında arttı.

Hem dünyada hem ülkemizde her geçen gün kullanımı artan online alışveriş, Sevgililer Günü'nde yine son dakika alışveriş yapanların kurtarıcısı oldu. Online alışveriş kanalından yapılan hediye harcamaları geçen yıla oranla dört kat arttı.

ERKEKLER BU YIL KADINLARA GÖRE DAHA ROMANTİK

Geçtiğimiz yıla kıyasla bu yıl erkekler Sevgililer Günü'ne daha çok önem veriyor. Ankete katılan erkeklerin %42'si "Sevgililer Günü sizin için ne ifade ediyor?" sorusuna "Aşk ve Romantizm" cevabını verirken yarısından fazlası da dışarıda romantik bir yemekle kutlamayı tercih ettiğini söylüyor. Bu yıl günler öncesinden başlayan restoran rezervasyonları da romantik bir akşam yemeğinin ne kadar çok tercih edildiğini gösteriyor.