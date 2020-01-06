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"Sevgilim bana büyü yaptı" diyen kadın kendine bıçakla zarar verdi

Bursa'da sevgilisinin kendisine büyü yaptığını iddia eden kadın kendisine bıçakla zarar verip acil servisi birbirine kattı.

06.01.2020 09:35 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:38

'da sevgilisinin kendisine büyü yaptığını iddia eden bir kadın önce kendisine bıçakla zarar verdi ardından acil servisi birbirine kattı. Polislerin ikna ettiği kadın tedavi altına alındı.

SEVGİLİSİNİN BÜYÜ YAPTIĞINI İDDİA ETTİ

Bursa'nın Osmangazi İlçesi Hocahasan mahallesinde gece saatlerinde ilginç bir olay meydana geldi. İddiaya göre sevgilisinin büyü yaptığını öne süren 38 yaşındaki S.Ö. bıçakla kendine zarar vermeye başladı. Durumu fark eden mahalle bekçilerinin ihbarı üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Kan kaybeden genç kadını olay yerine gelen 112 ambulansı Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

TEDAVİYİ KABUL ETMEDİ, ZOR İKNA EDİLDİ

Ambulanstan indirilen genç kadın olayı görüntüleyen kameralara, sevgilisinin büyü yaparak kendisine bağladığını iddia ederek bağırmaya başladı. Sonrasında aşık olduğunu ve kendini bu yüzden kestiğini belirten genç kadın uzun süre polis ve sağlık ekiplerine direnerek tedaviyi kabul etmedi. Daha sonra sakinleşen S.Ö. sağlık ve polis ekipleri tarafından ikna edilerek acil serviste tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.


Acil Servis, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA


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