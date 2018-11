Sevgilinizin Evlenme Teklifi Edeceğini Nasıl Anlarsınız?

Uzun yıllar süren ilişkiden sonra kadınların en çok merak ettiği sorular arasında, "Ne zaman evlenme teklifi edecek?" yer alır. Sevdiğiniz erkekle evlenmeyi hayal ediyorsanız, evlilik teklifine doğru gittiğinizi anlayabilirsiniz. Bunun için çok çaba harcamanız gerekmez. Sevdiğiniz kişinin hal ve hareketlerinden, onda gözlemlediğiniz bazı değişikliklerin detaylarından bunu anlamanız zor değildir. Peki, erkek arkadaşınızın evlenme teklifi edeceğine dair işaretler nelerdir? İşte evlilik teklifi alacağınızın bazı işaretleri...Harcamaları konusunda tutumluysaErkek arkadaşınızın harcama alışkanlıklarına dikkat edin. Bekar bir erkek, istediği an istediği şeye bütçesinin el verdiği kadar harcama yapar. Ama bu harcamalarda bir kısıntı dikkatinizi çekiyorsa ve size sürekli para biriktirme konusunda konuşuyorsa, tek taş için para biriktiriyor olabilir.Yaşadığı yerde değişiklikler yapıyorsaTek başına yaşıyorsa, evini artık bekar evi değilde, yetişkin insanların yaşayabileceği şekilde değiştiriyorsa bu en önemli işaretlerden biridir. Buna göre demek ki artık evini başkalarının da yaşayabileceği şekilde hazırlıyorsa, sizi bu yaşama dahil edecektir.Evliliklere ilgi duymaya başladıysaEskiden evliliğin gereksiz olduğunu düşünen ve bu konuda konuşmayan erkek arkadaşınıza bir haller oldu. Evlilik hakkında konuşuyor, hatta düğünlere gitmekten keyif duyduğunu belirtiyorsa, hazır olun!"Biz" olduysanızBen ve kişisel zamirler yerine artık hayatında, biz, ikimiz ve iki kişilik zamirler kullanıyorsa ikinizin olduğu bir hayatı çoktan kabul etmiş ve bundan keyif duyuyor demektir.Gergin ve heyecanlı davranıyorsaBazı erkekler evlenme teklifi etmeden önce genelde gergin ve heyecanlı olurlar. İlgisini ve aşkını dile getirmekten çekinmiyor ve eksik etmiyor ama davranışları tuhaflaşmaya başladıysa çanlar sizin için çalıyor demektir.Ailenizle zaman geçiriyorsaDaha önce ailenizden çekinen, mümkünse karşılaşmamak için her türlü mazereti uyduran erkek arkadaşınız, artık haftasonları veya haftanın belirli günleri ailenizle zaman geçirmek istiyorsa, bir evlilik teklifinin geleceğinden kesinlikle emin olabilirsiniz.Diğer işaretler ise;Evlilik ile ilgili düşüncelerinde değişiklik olmuşsa. Önceden evliliğe karşı olup, evlilik lafının bile geçmesinden rahatsız oldu halde son zamanlarda evlilikten bahsetmeye başlamışsa, hatta düğünlere gitmekten keyif aldığını söylüyorsa hazır olun!Yüzüğünüz kaybolmuşsa…Çok sevdiğiniz ve en çok kullandığınız yüzüğünüz ortadan kaybolmuşsa alacağınız teklife hazırlıklı olun. Parmağınızın ölçüsünü almak için yüzüğünüze bir kaç günlüğüne el koymuş olabilir.Sevdiğiniz adam harcamalarına dikkat etmeye başlamışsa artık evlenmeyi düşünüyor demektir. Çünkü, bekar erkekler çok hesaplı hareket etmezler. Kendilerini kısıtlamaktan hoşlanmazlar ve akıllarına koydukları her şey için imkanları ölçüsünde harcama yaparlar. Ama bu harcamalarda bir kısıntı dikkatinizi çekiyorsa ve size sürekli para biriktirme konusunda konuşuyorsa, tek taş için para biriktiriyor olabilir.-Tek başına yaşadığı bekar evini değiştirerek, ailenin yaşayabileceği daha teferruatlı bir eve geçmişse kesinlikle teklif almak için ümitlenebilirsiniz. Çünkü sizi de yaşamına dahil etmeyi düşünüyor olabilir.