27 Şubat 2019, 15:06
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Sevgilisi Ahmet Kural'la Şiddet Gerekçesiyle Mahkemelik Olan Sıla, Amerika Medyasına Haber Oldu

Sevgilisi Ahmet Kural'la şiddet gerekçesiyle mahkemelik olan şarkıcı Sıla dünya gündeminde.

Şarkıcı Sıla ve Ahmet Kural kavgası, Türkiye'nin ardından dünya gündeminde. Sıla sevgilisi Ahmet Kural'ın kendisine şiddet uyguladığını iddia etmiş, geçen ekimde dava açmıştı. Popçu, Amerika'daki Washington Post gazetesine haber oldu.

"TÜRKİYE'NİN AİLE İÇİ ŞİDDET KONUSUNA SON VERMEK İÇİN KONUŞTU"

"Türkiye'nin aile içi şiddet konusundaki suskunluğuna son vermek için pop yıldızı kendi hikayesini anlattı" başlıklı makalede Türkiye'deki kadına karşı şiddet vakalarındaki artış örnekleriyle masaya yatırıldı.

AÇTIĞI DAVA İLE ÖRNEK OLDU

Gazete, Sıla'nın kariyerini riske atarak açtığı davanın şiddet gören Türk kadınlarına sessiz kalmamaları konusunda örnek olduğunu ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Sıla, Ahmet Kural'ın kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla davacı olmuştu. Daha sonra Ahmet Kural'ın komşusu Sıla'nın şiddet gördüğüne dair tanıklık yaptı.

TAKİPSİZLİK KARARI ÇIKMIŞTI

Ahmet Kural Sıla'nın lehine tanıklık yapan komşusundan 'Benim öyle bir komşum yok' diyerek şikayetçi oldu. Mahkeme Ahmet Kural'a 'yalancı tanıklık'tan takipsizlik kararı çıkardı.

Amerika Birleşik Devletleri, Ahmet Kural, Sıla, Yenikadinda Gösterme, Magazin


YORUMLAR (11)
GERÇEKÇİ: Ahmet kural böyle bir şey yapmadı buna inanıyorum çünkü adam açıklama yapmıştır ki darp izlerininde sahte olduğu tespit edilmiştir neden Amerika bu konuyu ele alıyor sıla suçlu ve bana göre sıla denen sanatçı Amerikanın önemli kişilerinden biridir ve bu konuyu amerikanın bazı kişileri tarafından gündemde mazlum olarak gösterilmeye çalışıyor o yüzden sılanın şarkıları her ne kadar güzel olsada dinlemem açıkçası
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ASLI: AHMET KURAL HALA SOKALDA ÖZGÜR GEZİYOR YA YAZIK ÇOK YAZIK HUKUK ADALET ÖLMÜŞ.
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İZMİRLİ: Ahmet Kural buna şiddet uyguladıysa şayet kolundaki iki morluk az bence , ağzını burnunu patlatsaydı da o zaman görseydi şiddeti. Ben hala inanmıyorum Sıla denen hanımefendinin samimiyetine nedense . . . .
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SELVIN: BU OLAYLARDAN SONRA SILA''DAN SOGUDUM. ISMI ISIYLE DEGIL SÜREKLI OLAYLARINLA ANILIYOR.
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ADA: sıla amacına ulaştı adını amerikada duyurdu alkışşşşş
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