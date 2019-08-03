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Sevgilisi Emre Irmak'la görüntülenen Gülben Ergen panik oldu

Bir süredir Emre Irmak ile aşk yaşayan şarkıcı Gülben Ergen, sevgilisiyle Yalıkavak'ta görüntülendi. Gazetecileri görünce panik olan ikili, hızlı adımlarla araçlarına bindi.

03.08.2019 12:53
Sevgilisi Emre Irmak'la görüntülenen Gülben Ergen panik oldu

Burak Törer'le ayrıldıktan sonra besteci Emre Irmak ile aşk yaşamaya başlayan şarkıcı Gülben Ergen, sevgilisiyle görüntülendi. Tatillerine Bodrum Yalıkavak'ta devam eden ikili, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

GAZETECİLERİ GÖRÜNCE PANİK OLDULAR

Habertürk'te yer alan habere göre; Akşam saatlerinde Yalıkavak'ta bulunan bir beachte eğlenen ikili çıkışta gazetecileri fark edince tekrar mekana geri döndü. Mekanda bir süre oyalan çift, daha sonra hızlı adımlarla aracına bindi.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTILAR

Mutluluğu yüzünden okunan Gülben Ergen, gazetecilere gülümseyerek kolaylıklar diledi. İkili ilişkileri hakkındaki soruları yanıtsız bıraktı.


Gülben Ergen, Burak Törer, Bodrum, Magazin

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