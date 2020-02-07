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Sevgilisi olduğu için babası tarafından öldürülen Şeyma, ölmeden önce kaçmaya çalışmış

Erkek arkadaşı olduğu için babası tarafından öldürülen lise öğrencisi Şeyma'nın, ölümünden önce kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı. Şeyma, tartışma büyüyünce korkup uzaklaşmak istedi ancak babası belinden çıkardığı tabanca ile Şeyma'yı hedef aldı.

07.02.2020 14:50 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:03

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Harun Yıldız (51), erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği lise öğrencisi kızı Şeyma Yıldız'ı (17) tabanca ile ateş ederek öldürdü. Harun Yıldız olayın ardından polise teslim oldu. Korkunç olayın ayrıntıları ortaya çıktı. Arabada babasıyla tartışan Şeyma Yıldız'ın kaçmaya çalıştığı, babasının da kızına ateş ettiği öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Pazarda bal ve pekmez satan 4 çocuk babası Harun Yıldız, erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği Şeyma Yıldız ile Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki evlerinde bu yüzden tartıştı. Harun Yıldız, daha sonra kızını da yanında alarak evden çıktı. Harun Yıldız, kızını kendisine ait hafif ticari araç ile Kargın Mahallesi'ne götürdü. Burada yol kenarında duran Harun Yıldız, araçta kızıyla tartışmaya devam etti. Tartışmanın büyümesi üzerine Şeyma Yıldız, araçtan inip kaçmaya çalıştı. Harun Yıldız da yanında bulunan tabancasını çıkarıp kızına iki el ateş etti.

YOLDAN GEÇENLER İHBARDA BULUNDU

Yoldan geçen sürücüler, Şeyma Yıldız'ı yerde hareketsiz görünce polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Şeyma Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çubuk Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Şeyma Yıldız'ın cansız bedeni, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

SEVGİLİSİ VAR DİYE ÖLDÜRMÜŞ

Olayın ardından Harun Yıldız, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Baba Yıldız'ın ilk ifadesinde, kızının erkek arkadaşı olduğunu öğrendikten sonra çıkan tartışma sonucu öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Harun Yıldız'ın polisteki sorgusu sürerken, genç kızın cenazesinin otopsinin ardından memleketi Çankırı'nın Orta ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

AnkaraAnkara'da bir baba, lise öğrencisi kızını erkek arkadaşı olduğu için öldürdü

Sevgilisi olduğu için babası tarafından öldürülen Şeyma, ölmeden önce kaçmaya çalışmış

3. Sayfa, Güncel


HABER YORUMLARI (19)
ÜZGÜN:ah bu diziler yok mu her şeyin başı onlar. . . her şeyi normalmiş gibi gösteriyor. küçük yaşlarda her türlü ilişki, çocuk aldırma, aldatma, kısa yoldan zengin olma hayali. . . bu dizilere iyi bir ayar vermek lazım
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ADINIZI YAZIN:evladına kıymak ne demek ya evlat sahibi olmaya çalışan nice insan var insan canına nasıl kıyar ahhh be ülkem kendine gel ne olur !!!
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ADINIZI YAZIN:yazık gerçekten nasıl bir düşünce yapısı nasıl bir hale geldik. . .
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TÜRKİYEM:Ellerine sağlık islamı hayatınızda tatbik etmedikçe böyle olaylar her an yaşanacak olan gariban babaya oldu evladamı yansın kendinemi adının çıkmasınamı Allah yardım etsin
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NUR:Gariban babaya mı oldu? Siz ne yazdığınız farkında değilsiniz herhalde
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0 0
OZON ADAM:Allah sana akıl versin belli ki gram akıl yok sende
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İMAMOĞLU..:17 yaşında evlenmek yasaksa sevgili olmak da yasak olmalı. Ama ceza ölüm olmamalı. Nasıl ki erken evlenen kocalara 10 sene hapis var burada da kızın erkek arkadaşına 10 yıl hapis gerekir. .
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OOZN:Araplaşan Türkiye için sıradan bir gün
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HAYDA...:Saçma sapan konuşma.
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CAN:kemalist kafalar sevgilisi olayını yani kız -erkek arkadaşlığını masum göstermeye çalışıyor.
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