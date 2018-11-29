Sevgilisi Olduğu Öne Sürülen Kadını Öldürüp, İntihara Kalkıştı

29 Kasım 2018 Perşembe 14:58



29 Kasım 2018 Perşembe 14:58

Ankara'da Habib K., tartıştığı sevgilisi olduğu öne sürülen Emine Çakır'ı dövüp, tabancayla göğsünden vurup, rehin aldı. Habib K.'nin uzun uğraşlar sonucu bıraktığı Emine Çakır, yaşamını yitirdi. Silahla intihara kalkışan Habib K. ise anne ve babasının ikna etmesi sonucu eylemine son verince gözaltına alındı.Olay, saat 05.00 sıralarında Mamak ilçesindeki Üreğil Mahallesi'nde meydana geldi. Manolya Konutları'nda oturan Emine Çakır (39) sevgilisi olduğu öne sürülen Habib K. (50) ile birlikte evin önüne geldi. Habib K. ile Emine Çakır arasında burada tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Habib K., Çakır'ı önce dövdü, ardından da belindeki silahı çıkarıp, "Seni kimselere yar etmem" diye bağırarak göğsünden vurdu.REHİN ALDISilah sesini duyan sitenin güvenlik görevlisi ve vatandaşlar, olay yerine geldi. Habib B., Çakır'ı rehin alırken, ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Habib B. Emine Çakır'ı bırakmamakta ısrar edince özel harekat polisleri çağırıldı.Bir süre sonra Çakır'ı serbest bırakan Habib K., bu kez tabancayı kendi başına dayayıp intihar edeceğini söyledi. Yaralı Emine Çakır ise sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye karşın kurtarılamadı.ANNE VE BABASI İKNA ETTİHabib B., tüm uyarılara karşın eylemini sürdürünce, anne ve babası olay yerine çağırıldı. Ebeveynlerinin ikna ettiği Habib B., silahı bırakıp teslim oldu. Gözaltına alınan Habib K. Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emine Çakır'ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.EŞİ FETÖ'DEN ARANIYOREvli olan Emine Çakır'ın, eski emniyet müdürü eşi Muhterem Çakır'ın 3 yıldır FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı belirtildi.Görüntü dökümü-Olay yerinden gece çekilen görüntü-Öldürüeln kadının fotoğrafı-DetaylarMuhammet BAYRAM/ANKARA,