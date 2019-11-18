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Sevgilisi tarafından öldürülen Melisa Kalem'in cenazesini kimse almadı

İzmir'de açık cezaevinden çıkan Şehmuz Selçuk, sevgilisi olduğu ileri sürülen 1 çocuk annesi Melisa Kalem'i pompalı tüfekle vurarak öldürdükten sonra intihar etti. Melisa'nın öldüğünü duyan akrabaları sinir krizi geçirdi ama genç kadının cenazesini adli tıp kurumundan alan olmadı.

18.11.2019 20:57 | Son Güncelleme: 18.11.2019 21:01

'in Buca ilçesinde, açık cezaevinden izinli olarak çıkan Şehmuz (24), sevgilisi olduğu ileri sürülen 1 çocuk annesi Melisa Kalem'i (24) pompalı tüfekle öldürdü. Selçuk, daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Melisa Kalem'in öldüğünü duyarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi ama genç kadının naaşını adli tıp kurumundan alan olmadı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Karanfil Mahallesi 1108 Sokak'ta bulunan 8 katlı apartmanın 1'inci katındaki dairede meydana geldi. Açık cezaevinden izinli olarak çıkan Şehmuz Selçuk, sevgili olduğu iddia edilen 1 çocuk annesi Melisa Kalem'in yaşadığı eve gitti. Burada ikili arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Melisa Kalem kendini elektro şok cihazı ile korumaya çalıştı. Bu sırada Şehmuz Selçuk ise yanında getirdiği pompalı tüfekle Kalem'e ateş etti. Kalem, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla kanlar içerisinde yere yığıldı. Selçuk, aynı tüfekle yaşamına son verdi.

Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Kalem ve Selçuk'un olay yerinde hayatlarını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan, Melisa Kalem'in ölüm haberini alarak adrese gelen yakınları ise apartmanın sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı apartmanda olay yeri ekipleri incelemelerde bulundu. Kalem ve Selçuk'un cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CENAZESİ ALINMADI

İzmir'in Buca ilçesinde, evinde, sevgilisi olduğu iddia edilen, açık cezaevinden izinli olarak çıkan Şehmuz Selçuk (24), tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen ve otopsi işlemleri tamamlanan Melisa Kalem'in (24) cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alınmadı. 1 çocuk annesi Melisa Kalem'in yakınları, acı haberi almalarının ardından olay yerine gelip, sinir krizi geçirmişti.

Öte yandan, Şehmuz Selçuk'un cenazesi ise yakınları tarafından teslim alındı.

Sevgilisi tarafından öldürülen Melisa Kalem'in cenazesini kimse almadı

Selçuk, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (8)
XXXKORTİKSS:valla isteyen kızsın açıkçası hiiiçç üzülmedim bu zamane genç kız ve kadınları nerde çakal kopuk dövmeli serseri tip varsa onlarla ilişkiye girip sevgili oluyorlar sonrada bu cinayetler oluyor
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GAMZE YILDIRIM:Yazik Olmuş.Iki Gencemi Aciycan Ortada Kalan Yavruyami Yazik ! Intiharlar Çok Fazla Artti Noluyor Bu Insanlara Anlamiyorum
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KUZEYİN UŞAĞI:ALIN SİZE. . . YA BENİMSİN. . . YA TOPRAĞIN. . . MİSALİ. . . DAHA GENÇ YAŞTA. . BİR KADIN. . . HAYATINA BELKİ DE DÜZEN VERMİŞTİ. YAVRUSUYLA HAYAT MÜCADELESİ VERİYORDU. . YAVRUSUNU BAKMAYA. . BÜYÜTMEYE ÇALIŞIYORDU. SONUÇ. . ACI. . HÜZÜN. . HÜSRAN. . . BİR PSİKOPAT DENGESİZ YÜZÜNDEN. . . GERİDE KALAN. . MAHVOLAN. . BİR YAVRU SABİH. . AİLELER. . . RABBİM ISLAH EYLESİN. . . SONUMUZU HAYIRLI EYLESİN. . DİNDEN İMANDAN AYIRMASIN İNŞALLAH. . . .
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MSDS:Olan küçücük çocuğa oldu . .
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HAFİZENUR ÖZPEKER:İkiside çok genç havaya bir gaz mı saldılar yiyeceklerde mi var vuran vurulan intihar üzülüyorum gençler için bilhassa
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AAA:Açık cezaevi nedir açık ta cezamı olur,
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BBBB,,,,:KAFA MI BULUYON. . . . KAFASIZ, , , , İLK DEFA MI DUYDUN, , ,
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AÇIKÇASI:NEREYE GİDİYOZ SONUMUZ HAYROLSUN. ÖLDÜRMEK BÜYÜK GÜNAH. İÇKİ VE ZİNA GİBİ !!!
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