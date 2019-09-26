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Sevgilisi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Sevgilisi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın hayatını kaybettiBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokak ortasında sevgilisi olduğu öne sürülen adam tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

26.09.2019 14:15
Sevgilisi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokak ortasında sevgilisi olduğu öne sürülen adam tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.
Olay Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Hülya Ü. ile Münir Y. sokak ortasında tartışmaya başladı. Sevgilisi olduğu öne sürülen şahıs, Hülya Ü'yü bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis sevk edildi. Kanlar içerisinde yerde yatan Hülya Ü. ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından sevk edildiği Bursa'da hayatını kaybetti.
Saldırganın kimliğini belirleyen emniyet güçleri, Münir Y.'yi yakalamak için harekete geçti. Münir Y.'nin İnegöl'e bağlı Erikli Mahallesi'nde olduğu ihbarını alan ekipler, şahsın yakalanması için jandarmayla birlikte ortak çalışma başlattı. Saklandığı evde emniyet ve jandarma ekiplerince yakalanan Münir Y. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Cinayetle alakalı tahkikat devam ediyor.
Sevgilisi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Mimar Sinan Caddesi, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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