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Sevgilisinde ayrıldığı için intihar etmeye çalışan genci müzakereci polis kurtardı

Bursa'da bir kişi kendisinden ayrılan sevgilisi ile barışmak için köprüye çıktı.

12.11.2019 11:27 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:45Sevgilisinde ayrıldığı için intihar etmeye çalışan genci müzakereci polis kurtardı
'da bir kişi kendisinden ayrılan sevgilisi ile barışmak için köprüye çıktı. Olay yerine gelen müzakereci polis şahsı ikan edince vatandaşlar durumu alkışlayarak kutladı.

Olay merkez İlçesi Yüksek İhtisas Kavşağı'nda meydana geldi.

Alınan bilgiye göre akşam saatlerinde sevgilisi ile tartışıp ayrılan Harun K. sevgilisi ile tekrar barışmak için köprüye çıktı. Harun K.yı korkulukların üzerinde gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek Bursa- Ankara karayolunu trafiğe kapatıp merdivenli aracı kurdu. Harun K.'nın atlama ihtimaline karşılık da ekipler hava yastığını kurdu. Bu arada Harun K.'yı polisler çatıda ikna etmeye çalıştı.

1 saatin sonunda ikna olmayan Harun K. olay yerine müzakereci polisin gelmesi ile birlikte köprüden indi. Olayı izleyen vatandaşlar durumu alkışlayarak kutladı. Köprüden indirilen Harun K. olay yerinde sağlık kontrolünün ardından ifade vermek üzere karakola götürüldü. - BURSA

Yıldırım, Bursa, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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