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Sevgilisinden ayrılan Kaya Çilingiroğlu, Hülya Avşar'ın evinde yumurta kırdı

Sevgilisi Seda Sevin'den bir hafta önce ayrılan Kaya Çilingiroğlu eski eşi Hülya Avşar'ın evinde yumurta kırdı.

18.07.2019 16:10

Modacı sevgilisinden ayrılan Kaya Çilingiroğlu, oğlu Kaya ile eski eşi Hülya Avşar'ın, Ayvalık'taki yazlığına gitti. Çilingiroğlu, Avşar'ın mutfağına girip yumurta kırdı.

"HEYECANI BİTTİ" DEMİŞTİ

Hülya Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu'nun bir fotoğrafının altına yaptığı, ''Tekrar mı alsam seni?'' yorumu çok konuşulmuştu. Ayrılığın Hülya Avşar'la alakası olmadığını söyleyen Sevin, ''Güzel keyifli bir ilişkiydi, zamanla heyecanı bitti. Zaman aşımı oldu güzel bir şekilde dostça ayrıldık. Ayrılığımızın Hülya Avşar'la ilgisi yok'' açıklamasını yapmıştı.

AŞÇILIĞA SOYUNDU

Ayrılıktan kısa bir süre sonra eski eşinin evinde mutfağa giren Kaya Çilingiroğlu, aşçılığa soyundu. Hülya Avşar o anları Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı.

Sevgilisinden ayrılan Kaya Çilingiroğlu, Hülya Avşar'ın evinde yumurta kırdı
Kaya Çilingiroğlu, Hülya Avşar, Ayvalık, Magazin

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