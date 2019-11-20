Haberler » Güncel » Sevgilisinden ayrıldı, öğretmenevi terasından atlamaya kalktı - Haber

Sevgilisinden ayrıldı, öğretmenevi terasından atlamaya kalktı

Sevgilisinden ayrıldı, öğretmenevi terasından atlamaya kalktıZonguldak'ın Ereğli ilçesinde, sevgilisinin kendisini terk etmesi nedeniyle bunalıma giren genç kız, öğretmenevinin terasında intihar girişiminde bulundu.

20.11.2019 16:24 | Son Güncelleme: 20.11.2019 16:26
Sevgilisinden ayrıldı, öğretmenevi terasından atlamaya kalktı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, sevgilisinin kendisini terk etmesi nedeniyle bunalıma giren genç kız, öğretmenevinin terasında intihar girişiminde bulundu. Polis ve öğretmenevi çalışanları Y.N.Ş.'yi ikna ederek intihardan vazgeçirdi.
Olay öğle saatlerinde, Ereğli Öğretmenevi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bursa'dan Ereğli'ye gelen Y.N.Ş. erkek arkadaşıyla bir kafede görüştü. Sevgilisinin kendisini terk etmesi üzerine bunalıma giren Y.N.Ş., 7 katlı öğretmenevinin terasına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Öğretmenevi çalışanları aşağı atlamak isteyen Y.N.Ş. ile görüşürken, 112'ye verdi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, genç kızla görüştü. Polis ve öğretmenevi çalışanları tarafından ikna edilen Y.N.Ş. intihardan vazgeçirildi. Y.N.Ş. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Sevgilisinden ayrıldı, öğretmenevi terasından atlamaya kalktı

Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
17:12 Beşiktaş'ta kafe önünde öğretmen kadına saldıran kadın yakalandı
17:12 PKK'nın sözde 'Dersim eyaleti' konsey üyesi sağ yakalandı
17:12 Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı
17:12 Yolda yürürken kamyonet kasası kapağı çarpan kişi ağır yaralandı
17:12 Akşehir'de Yukarı (Gavur) Hamamı'nın restore çalışmaları
16:46 Meteoroloji Genel Müdürü duyurdu: Yağış geliyor
16:44 Kedileri vahşice öldürülen kadın, şüphelendiği eski sevgilisinden şikayetçi oldu
16:29 İmamoğlu, İç Denetim Birimi Başkanlığı'na 'Kara Para Uzmanı' Halim İpek'i getirdi
16:03 İranlı adam saatlerce kaldırımda cansız manken gibi bekledi
15:52 Sevgilisinden ayrıldı, öğretmenevi terasından atlamaya kalktı
20.11.2019 17:13:38