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Sevgilisine müstehcen fotoğraflarla şantaj yaptı

KÜTAHYA'da 4 aydır gönül ilişkisi olduğu kadın S.Ç.'den müstehcen görüntüleri ailesine vermekle tehdit ederek şantajla 10 bin lira isteyen manav H.Ü., şikayet üzerine düzenlenen operasyonla suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

26.11.2019 20:15 | Son Güncelleme: 26.11.2019 20:15Sevgilisine müstehcen fotoğraflarla şantaj yaptı

KÜTAHYA'da 4 aydır gönül ilişkisi olduğu kadın S.Ç.'den müstehcen görüntüleri ailesine vermekle tehdit ederek şantajla 10 bin lira isteyen manav H.Ü.,  şikayet üzerine düzenlenen operasyonla suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

'da manav H.Ü. ile S.Ç. adlı kadın 4 ay önce tanışarak gönül ilişkisi yaşamaya başladı. Bir süre sonra iddiaya göre H.Ü., sevgilisi S.Ç.'nin kendisine cep telefonu uygulaması Whatsapp üzerinden gönderdiği müstehcen fotoğraf ve videoları ailesine göstermekle tehdit ederek şantaj yapıp 8-10 bin lira para vermesini istedi. Bunun üzerine S.Ç., Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri S.Ç.'ye seri numaraları alınmış paraları teslim ederek Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Laleli Cami bahçesinde buluşma ayarladı.

PARAYI ALINCA SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Şüpheli H.Ü. cami bahçesinde S.Ç.'den şantaj karşılığı istediği parayı aldığı esnada polisler tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli H.Ü. sağlık kontrolünün ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma sürüyor.



Kütahya, Güncel

Kaynak: DHA

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