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Sevgilisini 3 yerinden bıçaklayan sanık: Önce o kendini sonra ben de kendimi bıçakladım

Bursa'da, evli olduğu için kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Hülya Nurkaya'yı bıçakla yaralayıp, ardından kendisini de bıçaklayarak intihara kalkışan tutuklu sanık Zahit Yıldırım hakim karşısına çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen sanık, "Evli oluşumu kabullenemeyen Hülya kendini bıçaklayınca, aynı bıçağı alıp, karnıma birkaç defa sapladım" dedi.

12.03.2020 19:33 | Son Güncelleme: 12.03.2020 21:18
Sevgilisini 3 yerinden bıçaklayan sanık: Önce o kendini sonra ben de kendimi bıçakladım

Bursa 'da, evli olduğu için kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Hülya Nurkaya'yı (51) 3 yerinden bıçakla yaralayıp, ardından kendisini de bıçaklayarak intihara kalkışan tutuklu sanık Zahit Yıldırım 'ın (45),'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanmasına başlandı.

Olay, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında merkez Yıldırım ilçesi Hacıseyfettin Mahallesi'nde bir tuhafiye dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Zahit Y. (45), kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Hülya N.'nin (51) tuhafiye dükkanına gitti. Zahit Y.'nin evli olduğunu öğrenen Hülya N. ayrılmak istediğini tekrarlayınca, iki arasında tartışma çıktı. Zahit Y., yanında getirdiği bıçak ile Hülya N.'yi üç yerinden bıçaklayarak yaraladı. Ardından aynı bıçağı kendine saplayan Zahit Y., intihar girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan yaralılar, gördükleri tedavi sonucu sağlıklarına kavuştu. Polis tarafından gözaltına alınan Zahit Y., çıkarıldığı Bursa Adliyesi'nde "Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundun tutuklandı.

SANIK MÜEBBETLE YARGILANIYOR

Bursa 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Zahit Y.'nin yargılanmasına başlandı. Duruşmaya müşteki Hülya N. katılmaz iken, sanık avukatları İsmail Duralar ve Eser Kumtaş ile yakınları katıldı. Tutuklu sanık Yıldırım, evli olduğu sırada Hülya N. ile birliktelik yaşadıklarını ancak vicdan azabı çektiği için ilişkisini bitirmeye çalıştığını söyleyerek, şunları anlattı:

BIÇAĞI KENDİ KARNINA SAPLADI

"Hülya, benim evli oluşumu kabullenemedi. Benden ayrılmak istedi. Olay günü bir çay ocağında çay içerken Hülya'yı sokaktan geçerken gördüm. Arkasından yürüdüm ve iş yerine girdim. Dönünce beni gördü, tekrar arkasını döndü. 'Ne yapmaya çalışıyorsun, artık dayanacak gücüm kalmadı' dedim. Sonra bana dönüp, 'Seni kimseye yar etmeyeceğim' diyerek, kendi karnına sapladı. Sonra bıçağı elinden alarak bir anlık öfkeyle, ona doğru salladım. Daha sonra kendimi öldürmek için birkaç defa karnıma bıçağı sapladım."

MAHKEME TUTUKLULUĞUN DEVAMINA KARAR VERDİ

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesinin da ardından mütaalasını sunan cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, müşteki Hülya N.'nin dinlenilmesi için hakkında zorla getirme emri çıkarılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri tarihe erteledi.

Kaynak: İHA

Etiketler : Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa

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