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Sevgilisini bıçaklayarak, öldürdü

Sevgilisini bıçaklayarak, öldürdüKAYSERİ'de, Aslan Aydemir (41) tartıştığı sevgilisi Çiğdem Tokgöz'ü (25) bıçaklayarak öldürdü.

28.10.2019 20:31
Sevgilisini bıçaklayarak, öldürdü
KAYSERİ'de, Aslan Aydemir (41) tartıştığı sevgilisi Çiğdem Tokgöz'ü (25) bıçaklayarak öldürdü.
Talas ilçesi Deliçay Sokak Kent Sitesinde yaşanan olayda, çiftçi Aslan Aydemir ile birlikte yaşadığı sevgilisi 2 çocuk annesi Çiğdem Tokgöz arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, Aslan Aydemir, Çiğdem Tokgöz'ü vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı. Çığlık seslerini duyan komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler çilingir yardımıyla girdikleri evde Çiğdem Tokgöz'ün öldüğünü belirledi. Olay yeri incelemenin ardından Tokgüz'ün cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın zanlısı ise, polisin çalışması sonucu yakalanarak, gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Sevgilisini bıçaklayarak, öldürdü

Deliçay, Talas, Güncel

Kaynak: DHA


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