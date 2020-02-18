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Sevgilisini öldürdü, canlı yayında "O benim ablam" dedi

Müge Anlı'nın programında kayıp olarak aranan Dursiye Sağlam için programda "Dursiye Hanım benim ablam" diyen iş arkadaşı Ahmet C. şüpheli davranışlarından dolayı gözaltına alınınca cinayeti işlediğini itiraf etti. Sağlam'ın cansız bedeni yol kenarında bulundu.

18.02.2020 11:43 | Son Güncelleme: 18.02.2020 13:46Sevgilisini öldürdü, canlı yayında

Afyonkarahisar'ın Mahallesi'nde yaşayan Dursiye Sağlam (40), çalıştığı iş yerinden 11 Şubat gecesi saat 24.00'te çıktı. Sağlam'dan alamayan yakınları polise başvururken üzerinden bir hafta geçmesi üzerine kendisinden haber alınamayınca, kayıp kadının kızı Müge Anlı'ya başvurdu. İyi bir haber almak umuduyla Anlı'ya başvuran kadın, annesinin ölüm haberini aldı. Sağlam'ın katili ise birlikte çalıştığı iş arkadaşı Ahmet C. çıktı.

"ARAMIZDA ABİ-KARDEŞ İLİŞKİSİNDEN BAŞKA BİR ŞEY YOK"

Programda, Dursiye Sağlam'ın gece iş çıkışı ailesi ile olan sorunundan dolayı konuştuğu Ahmet C. isimli kişiye ulaşıldı. Canlı yayına bağlanan Ahmet C., Müge Anlı'ya; "Dursiye Hanım, benim ablam. Aramızda abi-kardeş ilişkisinden başka bir şey yok." dedi. Yıllarca konuştuğu Sağlam'a 'abla' diye hitap eden Ahmet C.'nin şüpheli davranışlarından dolayı Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri tarafından sorguya çekildiği esnada her şeyi itiraf etti.

"BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜM"

Yakın çevreleri tarafından da bilinen beraberliklerinin gerçek olduğunu söyleyen Ahmet, "İlişkimizi bitirmek istedim ama Dursiye istemedi ve aramızda bir arbede çıkıtı. Bu çıkan arbede esnasında onu bıçaklayarak öldürdüm. Cansız bedeni yakarak ortadan kaldırmak istedim fakat beceremeyince Afyonkarahisar'a 5 kilometre uzaklıktaki bir kasabanın yol kenarına attım" diyerek cinayeti nasıl işlediğini anlattı.

AFYONKARAHİSAR'A 5 KM UZAKTA BULUNDU

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, evli ve 2 çocuk annesi Dursiye Sağlam'ın cansız bedenini Afyonkarahisar'a 5 kilometre uzaklıktaki Sülümenli kasabası yakınlarında buldu.


Müge Anlı, Kanlıca, Afyon, Magazin, Güncel

Kaynak: İHA

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