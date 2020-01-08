Haberler » Güncel » Sevgilisini öldüren TIR şoförü tutuklandı - Haber

Sevgilisini öldüren TIR şoförü tutuklandı

ANKARA'da, tartıştığı sevgilisi Füsun Akırmak'ı 15 yerinden bıçaklayarak öldüren TIR şoförü Ali Kurnaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

08.01.2020 13:20 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:20 Sevgilisini öldüren TIR şoförü tutuklandı

ANKARA'da, tartıştığı sevgilisi Füsun Akırmak'ı 15 yerinden bıçaklayarak öldüren TIR şoförü Ali Kurnaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Önceki gün Sincan ilçesindeki Plevne Mahallesi'nde meydana gelen olayda TIR şoförü Ali Kurnaz, 5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Füsun Akırmak ile evde buluştu. İkili bir süre alkol alıp eğlendi. Ali Kurnaz, geç saatlerde telefonla kendisini arayan kızı ile görüştü. Füsun Akırmak, sevgilisinin ailesi ile görüşmesine tepki gösterince tartışma çıktı. Ali Kurnaz, tartışma sırasında yanındaki bıçakla Füsun Akırmak'ı vücudunun çeşitli yerlerinden 15 kez bıçaklayarak öldürdü. Ali Kurnaz, daha sonra polisi arayarak teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 çocuk babası Ali Kurnaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Plevne Mahallesi, Ali Kurnaz, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:14   Denizli'de ekmeğe ve simide zam yok - Haber
14:14   DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2 - Haber
14:14   Yozgat'ta bin 500 kişiye arabaşı ikram edildi - Haber
14:14   Lüleburgaz'da metruk ev yangını - Haber
14:14   Vali Sezer, Silah İhtisas OSB'yi ziyaret etti - Haber
11:22   İran'ın saldırısı sonrası Amerika'nın HAARP sistemini devreye soktuğu iddia edildi - Haber
11:04   Odun toplarken renkli taşı gören genç, bilim adamlarına taşın fotoğrafını attı - Haber
10:51   'Robin Hood' bu kez Üsküdar'da ortaya çıktı - Haber
08:20   Camide telefonunu şarj eden kadın karşılığında para bıraktı - Haber
00:15   İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK, radar ve hava savunma sistemi de gönderdi - Haber
8.01.2020 14:20:54