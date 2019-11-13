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Sevgilisini taciz ettiğini öne sürdüğü çocuğu döner bıçağıyla yaraladı

ANTALYA'da Gökhan Ç. (29), sevgilisi Hicran Y.'yi (17) taciz ettiği iddiasıyla Kemal G.'yi (17) döner bıçağıyla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

13.11.2019 18:04 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:04Sevgilisini taciz ettiğini öne sürdüğü çocuğu döner bıçağıyla yaraladı

ANTALYA'da Gökhan Ç. (29), sevgilisi Hicran Y.'yi (17) taciz ettiği iddiasıyla Kemal G.'yi (17) döner bıçağıyla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Olay yerinde bekleyen Gökhan Ç. ile Hicran Y., gelen polis ekiplerine teslim oldu.

Olay, saat 16.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesine bağlı Doğuyaka Mahallesi 1194 Sokak'taki 2 katlı betonarme binanın alt katında meydana geldi. Gökhan Ç., birlikte yaşadığı kız arkadaşı Hicran Y.'nin, kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü Kemal G.'yi eve çağırdı. Kemal G. ile Gökhan Ç. arasında evde çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Gökhan Ç., evdeki döner bıçağıyla Kemal G.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Güçlükle evden kaçan Kemal G., hastaneye gitti. Sağlık durumunun ağır olduğu belirlenen Kemal G., ameliyata alındı.

Olay yerinde bekleyen Gökhan Ç. ile Hicran Y. ise gelen polis ekiplerine teslim oldu. İkili, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.



Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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