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Sevgilisini taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyi döner bıçağıyla ağır yaraladı

Antalya'da Gökhan isimli zanlı sevgilisi Hicran'ı taciz ettiği iddiasıyla eve çağırdığı kişiyi döner bıçağıyla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Olay yerinde bekleyen zanlı ile 17 yaşındaki sevgilisi gelen polis ekiplerine teslim oldu.

13.11.2019 18:57 | Son Güncelleme: 13.11.2019 19:07

'da Gökhan Ç. (29), sevgilisi Hicran Y.'yi (17) taciz ettiği iddiasıyla Kemal G.'yi (17) döner bıçağıyla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Güçlükle evden kaçan Kemal G.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında, ilçesine bağlı Doğuyaka Mahallesi 1194 Sokak'taki 2 katlı betonarme binanın alt katında meydana geldi. Gökhan Ç., birlikte yaşadığı kız arkadaşı Hicran Y.'nin, kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü Kemal G.'yi eve çağırdı. Kemal G. ile Gökhan Ç. arasında evde çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü.

DÖNER BIÇAĞIYLA YARALADI

Gökhan Ç., evdeki döner bıçağıyla Kemal G.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Güçlükle evden kaçan Kemal G., hastaneye gitti. Sağlık durumunun ağır olduğu belirlenen Kemal G., ameliyata alındı.

OLAY YERİNDE BEKLEDİ

Olay yerinde bekleyen Gökhan Ç. ile Hicran Y. ise gelen polis ekiplerine teslim oldu. İkili, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Sevgilisini taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyi döner bıçağıyla ağır yaraladı

Muratpaşa, Antalya, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (8)
CENGİZHAN:CAHİL İNSANLARIN BİTTİĞİ GÜN MEMLEKET ÇOK GÜZEL OLACAK .AMA CAHİL BEYINSIZ İNSANLARİN ÜREMESİNE ÇOĞALMASI NA ENGEL OLMAK BİR ÇÖZÜM BULMAK LAZIM .BUNUN ÇOK ACIMASIZ KATI BİR YÖNTEM OLDUĞUNU DÜŞÜNENLER OLABİLİR AMA BU TIPLERDEN OLAN ÇOCUKLARDA AYNI FOTOKOPİLERİ OLUYOR BİNDE BİR FARKLI OLABİLİYOR O DA ÇOK BÜYÜK BİR ŞANS.
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CENGİZHAN:KIZ 17 YAŞINDA BERABER YAŞADIĞI ADAM 30 YAŞINDA 17 YAŞINDA GENÇ CAHİL BİR KIZ İKİ KİŞİNİN BAŞINI YEMİŞ OLDU BU DURUMDA. BU OLAYA NERESİNDEN BAKARSAK BAKALIM AHMAKÇAA
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46:Ne guzel bır ulkede yasiyoz her gun bir saldırı bir Kac olu
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REALİST:yaptirdikla dovmeler bile ucuz. bu tipler bi bitmedi gitti
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T.C VATANDASI:MALESEF ÜLKEMIZDE EGITIM KÜLTÜR SEVIYESI DÜSTÜKCE CEHALET VE AHLAKSIZLIK ARTTIKCA ADALET VE HUKUK BOZULDUKCA VE GECIM ZORLASTIKCA NORMAL KENDI HALINDE ISINDE GÜCÜNDE VATANDAS ICIN HAYAT ZORLASIYOR COLUK COCUGUNUN ÜLKENIN GELECEGINI IYI GÖRMÜYOR MECLISI DAHI ELINDEN ALINMIS SIYASILER POLITIKACILAR ISE CARE ÜRETMEK YERINE YETKILI YETKISIZ ALAKALI ALAKASIZ SADECE POLAMIK ÜRETEREK GÜNLÜK CEKISMELER HAKARETLER ILE GÜN GECIRIYOR VATANDASI ÜLKENIN IC SORUNLARINI GÖRMÜYORLAR
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AD YOK:Bu kekoların yaşaması israf tipe bak dövmeye bak sende erkek misin yazık
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PLATON:Tiplere bak. Bagla ustlerine bombayi ucaktan at suriyeye. Bedava bomba.
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AÇIKÇASI:OYYY OYYYY SAHTE KAHRAMANLAR SİZİ SAVAŞ VAR DESEM KAÇARSINIZ LA
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