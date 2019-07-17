Sevgilisini yakın dostuna kaptıran Serenay Aktaş aşka küstü

Ayrıldıktan kısa bir süre sonra yakın dostu Açelya Topaloğlu ile ilişkiye başlayan eski sevgilisi Kenan Acar'dan sonra hayatına kimseyi almayan oyuncu Serenay Aktaş, aşk sorularına çarpıcı cevaplar verdi. Eski sevgilisini yakın dostuna kaptırdığı için adeta yıkılan Aktaş, verdiği cevaplarla aşka olan inancını yitirdiğini ima etti.

İŞİ İÇİN İSTANBUL'A DÖNDÜ

Uzun süredir memleketi İzmir'de tatil yaptıktan sonra işleri için İstanbul'a gelen güzel oyuncu Serenay Aktaş, önceki gün Nişantaşı City's AVM'de Snob Magazin tarafından görüntülendi. İstanbul'a gelir gelmez yüzüne cilt bakımı yaptırdığını söyleyen Aktaş,daha sonra AVM'de mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı.

"ZATEN ADAM DA YOK"

Güzel oyuncu, alışveriş sırasında kendisini görüntüleyen gazetecilerin özel hayatıyla ilgili bir sorusuna "Hayatımda kimse yok. Şu an hiç kimseyle uğraşamam. Zaten adamda yok!" sözleriyle Açelya Topaloğlu ile aşk yaşayan eski sevgilisi Kenan Acar'a gönderme yaptı.