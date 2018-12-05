05 Aralık 2018, 17:22
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Sevgilisinin Hamile Olduğunu Duyunca Makasla Karnını Kesip "Ondan Kurtuldum" Dedi

Sevgilisinin Hamile Olduğunu Duyunca Makasla Karnını Kesip "Ondan Kurtuldum" Dedi

Londra'da bir cani, "Hamileyim" diyen sevgilisinin karnını makas ile kesti. Korkunç olayda anne ve bebeği hayatını kaybetti. Cani adamın, cinayetten sonra kızını arayıp sevgilisini ima ederek, "Ondan kurtuldum" dediği ortaya çıktı.

Londra'da bir cani, "Hamileyim" diyen sevgilisinin karnını makas ile kesti. Korkunç olayda anne ve bebeği hayatını kaybetti. Cani adamın, cinayetten sonra kızını arayıp sevgilisini ima ederek, "Ondan kurtuldum" dediği ortaya çıktı.

KIZ ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP POLİSE HABER VERDİ

Kız arkadaşına banyoda bıçakla saldırıp ağır yaralayan Campeanu, sağlık ekiplerini arayıp cinayet işlediğini itiraf etti.

KADIN VE BEBEĞİ HAYATINI KAYBETTİ

Eve gelen ekipler kadını kanlar içinde buldu. Hastaneye kaldırılan kadın ve bebeği hayatını kaybetti.

"ONDAN KURTULDUM"

Cani adamın, cinayetten sonra kızını arayıp sevgilisini ima ederek, "Ondan kurtuldum" dediği ortaya çıktı.

"SENİ ÖLDÜRÜP ETİNİ YİYECEĞİM"

Öldürülen hamile kadının kuzeni, "Seni öldürüp etini yiyeceğim' diye tehdit ediyordu." dedi.

Londra
05 Aralık 2018 Çarşamba 17:22



YORUMLAR (6)
ZZ EBANİ: Bu erkek ise erkeklikten istifa ediyorum...
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BIR ŞAHIS.: Yabancı bir ülkede adam öldürünce , Müslümanlık duygularınız coşarken ; kendi ülkenizde bu olanların tecaviz ile beraber yaşanmasını nasıl açıklayacaksınız ? Allah ''tan başka YUCE ALLAH''TAN BAŞKA hiç kimseye düşmez inançları yargılamak . . . Haddınızı bilin . .
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OKUMAYANLAR?: SIZ OKUMAYI DA MI BILMIYORSUNUZ? KÖRMÜSÜNUZ? HABERIN BASLIGINDA BU OLAYIN LONDRADA OLDUGUNU SÖYLÜYOR. KAFAYI MI YEDINIZ? BUNU BIR HIRSTIYAN YAPMISTIRRRR MÜSLÜMANLARA NIYE LAF ATIYORSUN KI KENDINIZ MÜSLÜMANSINIZ UTANIN UTANIN UTANIN !!!!!!!!!
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YİLMAZ DİNMEZ: böylesi vahsi cinayetler en cok müslüman aleminde olur can Efendi. cok vahsice bir olay.
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  • GEREK YOK : Sanırım müslümanlara olur demek istedin dünyada acımasızca katledilen hep fakir müslüman ülkeleri ya bilgizissin yada müslüman düşmanı
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