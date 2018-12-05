Sevgilisinin Hamile Olduğunu Duyunca Makasla Karnını Kesip "Ondan Kurtuldum" Dedi

Londra'da bir cani, "Hamileyim" diyen sevgilisinin karnını makas ile kesti. Korkunç olayda anne ve bebeği hayatını kaybetti. Cani adamın, cinayetten sonra kızını arayıp sevgilisini ima ederek, "Ondan kurtuldum" dediği ortaya çıktı.

KIZ ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP POLİSE HABER VERDİ

Kız arkadaşına banyoda bıçakla saldırıp ağır yaralayan Campeanu, sağlık ekiplerini arayıp cinayet işlediğini itiraf etti.

KADIN VE BEBEĞİ HAYATINI KAYBETTİ

Eve gelen ekipler kadını kanlar içinde buldu. Hastaneye kaldırılan kadın ve bebeği hayatını kaybetti.

"ONDAN KURTULDUM"

Cani adamın, cinayetten sonra kızını arayıp sevgilisini ima ederek, "Ondan kurtuldum" dediği ortaya çıktı.

"SENİ ÖLDÜRÜP ETİNİ YİYECEĞİM"

Öldürülen hamile kadının kuzeni, "Seni öldürüp etini yiyeceğim' diye tehdit ediyordu." dedi.