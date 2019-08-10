Haberler» 3. Sayfa» Haber

Sevgilisinin yanında bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da bir kitapevinde çalışan 22 yaşındaki genç kimliği belirsiz kişi tarafından sevgilisinin yanında bıçakla öldürüldü.

10.08.2019 23:05 Sevgilisinin yanında bıçaklanan genç hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'da bir kitapevinde çalışan 22 yaşındaki genç kimliği belirsiz kişi tarafından sevgilisinin yanında bıçakla öldürüldü.

Olay, Afyonkarahisar kent merkezi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mustafa Enes Aka (22) henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı karşısına çıkan aynı yaşlardaki başka bir gençle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle yanında getirdiği bıçak ile Mustafa Enes Aka'ya saldıran kimliği belirsiz şahıs, Aka'yı sevgilisinin yanında çeşitli yerlerinden bıçakladı. Olay sonrası ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan Aka, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan zanlı, polisin çalışması sonrası kıskıvrak yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AFYONKARAHİSAR

Kitapevi, Afyon, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
00:25   Emniyet Genel Müdürü Aktaş, trafik denetimine katıldı
00:23   Çanakkale alevlere teslim
00:21   Çanakkale alevlere teslim
23:53   Emniyet Genel Müdürü Aktaş, trafik denetiminde
23:52   Myanmar'da ölü sayısı 41'e yükseldi
23:45   Vali Köşger'den Aydın genelinde havadan denetim
23:32   Yabancı uyruklu şahsın kız çocuğunu kaçırmaya çalışması güvenlik kamerasında