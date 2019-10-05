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Sevgilisiyle arasındaki yaş farkını gazeteden öğrendiğini söyleyen Onur Ünlü, takipçilerini inandıramadı

Kendisinden 19 yaş küçük olan Hazar Ergüçlü ile aşk yaşayan yönetmen Onur Ünlü, "Hazar'ın yaşını, arada kaç yaş fark olduğunu ben gazetelerden öğrendim" açıklamasıyla şaşırttı.

05.10.2019 15:11

Başarılı yönetmen Onur Ünlü, kendisi gibi başarısıyla adından söz ettiren kendisinden 19 yaş küçük olan Hazar Ergüçlü ile uzun süredir mutlu bir birliktelik yaşıyor. Aralarındaki yaş farkından dolayı eleştirilerin hedefi olan çiftten Onur Ünlü, sevgilisinin yaş farkını gazetelerden öğrendiğini söyledi.

"YAŞ FARKINI GAZETEDEN ÖĞRENDİM"

Ünlü yönetmen, POSTA'dan Oya Çınar'a konuştu. Ünlü, "Hazar'ın yaşını, aramızda 19 yaş fark olduğunu gazeteden öğrendim. Daha önce üzerine hiç düşünmemiştim. Yaş farkı hesabı yapmamıştım. Hazar ile otururken, konuşurken, film izlerken, dolaşırken kendinden 19 yaş küçük biriyle o şeyleri yaptığını düşünmüyorsun" dedi.

"İNANMADILAR"

Ünlü'nün bu açıklamalarına pek ikna olmayan sosyal medya kullanıcıları "Valla bizde biri biriyle sevgili olunca önce geçmişini araştırıyoruz sonra aralarındaki yaş farkını hesaplıyoruz, Adını da gazeteden mi öğrendin" diye yorumlar yaptılar.

Sevgilisiyle arasındaki yaş farkını gazeteden öğrendiğini söyleyen Onur Ünlü, takipçilerini inandıramadı

Hazar Ergüçlü, Onur Ünlü, Yönetmen, Magazin

YORUMLAR(18)
gazete okumasina gerek yokmuş bence yaş farkını öğrenmek için beraberken bi aynaya baksa anlardı..baba kız gibiler
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PARANIN GÜCÜ:Kızı gibi duruyor. Para ve şöhret için yaşlı adamla evlenmiş. Filmlerinde oynatır diye işte.
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CONİ:paspal pis herif, sokakta gorsem selam vermem, ayni yataga nasil giriyon kiz bunla |!!!!
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ASLI:27 YAŞINDA OLGUN BİR İNSAN 18 LİK GENÇ KIZ DEĞİL ABARTMAYIN.
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DONSUZ:GÜZEL KADIN
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VATANDAŞ:Yemin ediyorum bu kız midesiz. . .
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REZİL:Zengin yapsa flòrt gariban yapsa zina
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YURTSEVEN:Resmi gören, sanki kizinla gezmeye cikim$ der. . . .
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TURAN:Her kez kuzu eti yemek istiyor
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GICIK:babası nasıl yaşını bilmez.
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