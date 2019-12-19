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Sevgilisiyle birlikte olan rakibini karşısında görünce çılgına döndü! Kariyerini bitiyordu

Arjantin'de bir futbolcu, sevgilisi tarafından aldatıldı. Aldatıldığı kişinin karşı takımdan olduğunu öğrenen futbolcu, rakibine kariyerini bitirecek sert bir müdahalede bulununca ortalık karıştı.

19.12.2019 17:38 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:45

'de sevgilisi tarafından aldatılan futbolcu, sevgilisiyle birlikte olan rakibine çok sert bir müdahalede bulundu.

Arjantin'de Liga Lujanense final maçında La Union'un SAT'ı 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın son dakikalarında ortalık karıştı.

SAT takımından bir futbolcu, taç çizgisi kenarında La Union forması giyen rakibine çok sert bir şekilde girince. Diğer oyuncuların da olaya müdahale etmesiyle kavga büyüdü.

SEVGİLİSİ TARAFINDAN RAKİP OYUNCU İLE ALDATILDI

Müdahalede bulunan oyuncunun, sevgilisi tarafından rakip oyuncu ile aldatıldığı ve olayların bu nedenle yaşandığı iddia edildi.

Sevgilisiyle birlikte olan rakibini karşısında görünce çılgına döndü! Kariyerini bitiyordu

Arjantin, Spor


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