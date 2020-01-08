Sevgilisiyle görüntülenen Aras Bulut İynemli, 2020 yılı için evlilik sinyali verdi

Show TV ekranlarında yayınlanan ve ilk bölümden itibaren reyting rekoru kıran Çukur dizisinin Yamaç'ı Aras Bulut İynemli, sevgilisi Bige Önal ile Biz Böyleyiz filminin galasına katıldı. Evlilik hakkında konuşan İynemli, "Bu bir karardır, karar verince sizin de haberiniz olur" dedi.

"EVLİLİK OLURSA HABERİNİZ OLUR"

Caner Özyurtlu'nun yönettiği, başrollerini Hümeyra, Berrak Tüzünataç, Özge Özpirinçci, Şebnem Bozoklu, Engin Öztürk, Meriç Aral ve Boran Kuzum'un paylaştığı Biz Böyleyiz filminin galası dün akşam yapıldı. Törene bir süredir birlikte olduğu oyuncu Bige Önal ile katılan Aras Bulut İynemli, "2020'de evlilik var mı?" sorusuna "2020'ye Paris'te girdik. Evlilik bir karardır. Karar verince zaten sizin de haberiniz olur" diyerek cevap verdi.

2020'Yİ BİRLİKTE KARŞILADILAR

2019 yılını yer aldığı Çukur ve 7. Koğustaki Mucize isimli projelerdeki başarılarından dolayı güzel geçiren Aras Bulut İynemli, 2020 yılına Bige Önal ile Paris'te girmişti. Paris'in çeşitli yerlerinde birbirine güzel pozlar veren ikili, bu anlarını da Instagram hesaplarından paylaşmıştı.

İşte Aras Bulut İynemli ve Bige Önal'ın pozları...