26 Kasım 2018, 10:41
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Sevgilisiyle Görüntülenen Tolga Ciğerci: O Fotoğrafları Silin, Yoksa Sıkıntı Olur

Sevgilisi ile Nişantaşı'nda görüntülenen Tolga Ciğerci, gazetecileri görünce, "O fotoğrafları silin, yoksa sıkıntı olur." dedi.

Fenerbahçeli orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci, kız arkadaşıyla görüntülenince "Fotoğrafları silin yoksa sıkıntı olur" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci, önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülendi.

"BU KARELERİ SİLİN, BENİ TEK ÇEKİN"

Kız arkadaşı flaşlar patlayınca yüzünü cep telefonuyla kapattı.

Tolga Ciğerci, ''Bu kareleri silin, beni tek çekin. Yoksa sıkıntı olur'' dedi. Çabaları sonuçsuz kalan futbolcu, sinirli bir şekilde yoluna devam etti.

(Posta)

Nişantaşı,Tolga Ciğerci
26 Kasım 2018 Pazartesi 10:41



YORUMLAR (7)
SAHKULU: NABARSIN LAN NABARSIN !!! bu futbolcular amma artis oldu be !!
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LEFTAKK: Sevgilin ile beraber gezmek sıkıntı oluyorsa tek gez arkadaş... Sevgilinle Görünmek istemiyorsan tek gezecen... Yok öyle gez dolaş tek çekin demek...
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