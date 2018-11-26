Sevgilisiyle Görüntülenen Tolga Ciğerci: O Fotoğrafları Silin, Yoksa Sıkıntı Olur

Fenerbahçeli orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci, kız arkadaşıyla görüntülenince "Fotoğrafları silin yoksa sıkıntı olur" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci, önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülendi.

"BU KARELERİ SİLİN, BENİ TEK ÇEKİN"

Kız arkadaşı flaşlar patlayınca yüzünü cep telefonuyla kapattı.

Tolga Ciğerci, ''Bu kareleri silin, beni tek çekin. Yoksa sıkıntı olur'' dedi. Çabaları sonuçsuz kalan futbolcu, sinirli bir şekilde yoluna devam etti.

(Posta)