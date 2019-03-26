Sevgilisiyle Görüntülenen Zehra Çilingiroğlu'nun Gecesi Olaylı Bitti

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu, dün akşam erkek arkadaşıyla yemek yedi. Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülenen Zehra, kameraları görünce panikledi.
ARABAYI KAMERAMANIN ÜZERİNE SÜRDÜ
Çilingiroğlu'nun sevgilisi ise direksiyona geçince ne yapacağını bilemedi. Panikleyen genç, direksiyonu basın mensubunun üzerine sürdü. Muhabirin "Kameramanımı eziyordun" demesi üzerine şok geçiren ikili, açıklama yapmadan olay yerinden ayrıldı.
GÖRÜNTÜ ALMASINI ENGELLEDİLER
İkilinin yemek yediği mekanın özel güvenlik görevlileri ise basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalıştı. 2. Sayfa programının sunucuları, çıkan görüntülerin ardından canlı yayında Kaya Çilingiroğlu'nu aradı. Görüntüleri izlemediği söyleyen Çilingiroğlu, açıklama yapmadı.
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