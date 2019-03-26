26 Mart 2019, 11:15
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Sevgilisiyle Görüntülenen Zehra Çilingiroğlu'nun Gecesi Olaylı Bitti

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, dün akşam sevgilisiyle baş başa yemek yedi. Zehra'nın sevgilisi, mekan çıkışı kameraları görünce panikleyerek arabayı basın mensuplarının üzerine sürdü.

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu, dün akşam erkek arkadaşıyla yemek yedi. Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülenen Zehra, kameraları görünce panikledi.

ARABAYI KAMERAMANIN ÜZERİNE SÜRDÜ

Çilingiroğlu'nun sevgilisi ise direksiyona geçince ne yapacağını bilemedi. Panikleyen genç, direksiyonu basın mensubunun üzerine sürdü. Muhabirin "Kameramanımı eziyordun" demesi üzerine şok geçiren ikili, açıklama yapmadan olay yerinden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ ALMASINI ENGELLEDİLER

İkilinin yemek yediği mekanın özel güvenlik görevlileri ise basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalıştı. 2. Sayfa programının sunucuları, çıkan görüntülerin ardından canlı yayında Kaya Çilingiroğlu'nu aradı. Görüntüleri izlemediği söyleyen Çilingiroğlu, açıklama yapmadı.

Magazin



YORUMLAR (18)
PALA: BUNUN SEVGİLİSİ NİYE PANİK YAPIYOR Kİ SANKİ BANA JUSTİN BİEBER
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SİBEL: Türkiyenin en önemli sorunu vallahi bunu haber yapanlara pessssss
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UZAYLI: zehrada büyüdü haaa bir zamanlar magazinde az koşmadılar kaya ile hülyanın kızı oldu diye ne çabuk zaman geçiyormus beee yaşlandık desenize :D
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ALİCAN: Helin bitti simdi bu basladi.. cekecegimiz var bunlardan. :0
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AT HIRSIZI: ya şu 2. ci sayfa ne boş ne gereksiz bir program ya hemen kaya çilingiroğlunu aramışlar kimsiniz siz ya nefret ediyorum şu tür şeylerden size ne naparlarsa yaparlar
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