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Sevgilisiyle sarmaş dolaş poz veren Şeyma Subaşı, ailesinden gelen tepkileri anlattı

Yakın arkadaşının YouTube üzerinden yayınlanan programına konuk olan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Guido Senia ile sarmaş dolaş fotoğraflarını paylaşmasıyla ilgili ailesinin "Bu kadarına gerek var mı?" diyerek tepki gösterdiğini söyledi.

24.10.2019 08:38

Şeyma Subaşı, yakın arkadaşı Cihan Şensözlü'nün YouTube kanalı üzerinden yayın yaptığı programına konuk oldu. 15 gün önce bir süredir aşk yaşadığı İtalyan Guido Senia ile sarmaş dolaş pozlarını paylaşan Şeyma Subaşı'na ailesinden gelen tepkileri de ilk kez anlattı.

SEVGİLİSİYLE SARMAŞ DOLAŞ POZLARINI PAYLAŞTI

Acun Ilıcalı'dan tek celsede boşandıktan bir süre sonra ünlü DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Subaşı, 10 Ekim'de sevgilisiyle aşk dolu pozlarını paylaştı. Bir kız annesi olan Subaşı'nın cesur pozları ise bazı kişiler tarafından topa tutuldu. Şeyma ise katıldığı programda gelen yorumları kesinlikle okumadığını, yorum okumak için harcayacağı zamanı spora ayırdığını söyledi.

"BİR ŞEY PAYLAŞIRKEN BUNUN MATEMATİĞİNİ YAPMIYORUM"

Paylaştığı fotoğraf sonrası yakın çevresi ve ailesinden gelen tepkileri paylaşan Şeyma Subaşı şunları söyledi: "Instagram'da 'aa güzelmiş paylaş gitsin' diyerek paylaşıyorum ve bunun matematiğini yapan bir insan değilim. Yapmayalım, bu yüzden bazı yanlış anlaşılmalara sebebiyet oldum. Hala bunu törpülemiş değilim bu benim suçum.

"AİLEM KIZIM NE GEREK VARDI DEDİ"

Guido ile paylaştığım fotoğraflara kendi arkadaşlarımda şoke oldu. Arkadaşlarımın bazılarından şöyle tepkiler aldım; 'Biz bu kadar samimi olduğunuzu bilmiyorduk', 'Çok iyi oldu, başka konuşanlara kapak oldu' 'Buna ihtiyaç vardı, çok iyi oldu yürü gitsin' Fotoğrafı paylaşırken uçaktaydım ve içimden geldi çünkü çok güzel bir zaman geçirmiştik. Hem çok zor hem de çok eğlenceli bir yaz geçirdim. Ailemden ise 'Kızım o birkaç fotoğrafa ne gerek vardı?' tepkisi geldi. Ben de onlara içimden bunu da paylaşmak geldi dedim. Onlar da 'Evet ama kızım biz Türkiye'de yaşıyoruz, örf ve adetlere göre ve Melisa var oda büyüyecek onu da düşün' dediler. Bana kalsa dudaktan öperken bile fotoğraf paylaşabilirim.

Sevgilisiyle sarmaş dolaş poz veren Şeyma Subaşı, ailesinden gelen tepkileri anlattı

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı, Guido Senia, Subaşı, Magazin

YORUMLAR (7)
TNT:Acının paralarını yiyo ortada fink atıp geziyo ailelerdeki rahatlığa bak
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SEYYAH:Senin bu genişliğini anca yabancı biri kaldırabilirdi layığını bulmuşsun. Ama yinede Allah hidayet versin diyorum.
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TEKO:Gerizekalı kuş beyinli...
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GARİP:ailesi red etsin bunu
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MEDİNELİ:Allah sizin gibi ne oldum delilerinin Belasını versin.
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VATANDAŞ:Rezil bi insan kendini ne kadar daha küçük düşürebilir ?
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HABERE BAK.:hayret. bunun bi de, bi ailesi de mi varmış. vah vah vaaaahhh. çok üzüldüm.
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