26.05.2019 16:07
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Sevgilisiyle Tatilde Olan Şeyma Subaşı'dan Cesur Paylaşım

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, tatilde olduğu İbiza'dan cesur paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

İtalyan sevglisi ile ülke ülke dolaşan Şeyma Subaşı, paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak İspanya'nın gözde tatil mekanı olan İbiza'ya giden Subaşı, sevgilisi ve ailesi ile paylaşımlar yapıyor.

PAYLAŞIMIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Geçtiğimiz günlerde sevgilisinin kız kardeşi Chicca Senia ile olduğu bir fotoğrafını paylaşan Şeyma, cesur pozuyla yine adından söz ettirdi.

"BİRİNİN BEBEĞİ HALA"

Bikinisiyle otel camına yansıyan görüntüsünü çeken Şeyma Subaşı, "Aynada gördüğüm şey birinin bebeği hala" notuyla paylaşım yaptı.

"GİYİNMEYİ UNUTMUŞ OLMALISIN"

Subaşı'nın bir takipçisi paylaşıma "Giyinmeyi unutmuş olmalısın" yorumuyla tepki gösterdi.

Sevgilisiyle Tatilde Olan Şeyma Subaşı'dan Cesur Paylaşım İspanya, İbiza, Şeyma Subaşı, Subaşı, Magazin


YORUMLAR (4)
ILERİİİİİ: Kimsede sormuyorki, cocuk nerede? Devlet kesinlikle boyle sozde annelerin, annelik hakkina (cocuga) ve acundan aldigi paraya el koymali.
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SERAP SERAP: Yazık ya açıyorum bu kadına.Sonu çok iyi görünmüyor.
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HASRET: allah ihlas etsin
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URUZ: Bu kadın evliliğini yeni bitirmiş bir anne Garip
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