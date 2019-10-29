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Sevgilisiyle tatile çıkan Şeyma Subaşı, bikinili videosuyla dikkatleri üzerine çekti

Sevgilisi Guido Senia ile Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili videosuyla yine adından söz ettirdi.

29.10.2019 10:47

Geçtiğimiz günlerde eski eşi Acun Ilıcalı'ya canlı yayında attığı mesajla gündeme gelen Şeyma Subaşı, kızı Melisa'nın doğum gününü kutladıktan sonra sevgilisi Guido Senia ile Miami'ye gitti. Sevgilisiyle tatil yapan Subaşı, bu anları da Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

BİKİNİLİ VİDEOSUNU PAYLAŞTI

Sevgilisiyle önce New York'a giden Şeyma Subaşı, dün Miami'ye uçtu. Yurt dışında yaşayan sevgilisiyle doyasıya vakit geçiren ve 2019 yılının büyük bir kısmını tatilde geçiren Subaşı, soluğu yine sahil kenarında aldı. Şezlonga uzanarak video çeken Subaşı'nın bikinisi ise dikkat çekti.

ACUN'A ATTIĞI MESAJ İFŞA OLMUŞTU

Televizyoncu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz hafta kendi kanalı TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programına konuk oldu. Canlı yayında sunuculara kendi telefonundan video izleten Ilıcalı, eski eşi Şeyma Subaşı'dan gelen mesajla şoke oldu. Subaşı, attığı mesajda yurt dışına çıkacağı için otel masrafları konusunda Ilıcalı ile konuşmak istediğini söylemişti. Konu hakkında Instagram hesabından açıklama yapan Subaşı, Ilıcalı ile bir kızlarının olduğu bu sebepten de her konuda konuştuklarını belirterek anlayış istemişti.

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Sevgilisiyle tatile çıkan Şeyma Subaşı, bikinili videosuyla dikkatleri üzerine çekti

Şeyma Subaşı, Guido Senia, Subaşı, Miami, Magazin


YORUMLAR (19)
DONSUZ:GÜZEL HATUN
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OLELELEY:Bikini ha düştü ha düşecek. Ha göründü ha görünecek.
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ISYANKAR01:Iste boyle kadinlar yuzunden diger bayanlarda yoldan cikiyor.turkeyenin geldigi nokta milyonlarca seyma oldu memlekette
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OSMAN:bunu haber yapmak için kim ne kadar veriyor acaba.
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MUTLU:Umarım acun bunlara bolca harçlık veriştir de yolda izde bir zahmete uğramazlar. . .
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EREN:sanırı bu gidişle farklı fililerde oymaya başlayacak. aile terbiyesi nekadarda önemli.
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GICIK:Aile terbiyesi mutlaka önemli de bu öyle değil bu sonradan görme , ne oldum delisi
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DADAŞ:ülke olarak bir sürü sıkıntı yaşadığımız bu günlerde tek mesele şeyma hanımın ne yaptığı demi bunu haber yapanlara diyecek bir şey bulamıyorum
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BİRİKEDİMİ7:gidişin olur dönüşün olmaz inşallah
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TİPSİZ:SAMSUNUN YÜZ KARASI
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