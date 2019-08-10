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Sevgilisiyle yakalanan Çukur'un yıldız oyuncusu Cihangir Ceyhan, gazetecilerin üzerine yürüdü

Sıfır Bir: Bir Zamanlar Adana'dan Çukur dizisine transfer olan oyuncu Cihangir Ceyhan, sevgilisiyle fotoğrafını çeken gazetecilerin üzerine yürüdü.

10.08.2019 15:25
Sevgilisiyle yakalanan Çukur'un yıldız oyuncusu Cihangir Ceyhan, gazetecilerin üzerine yürüdü

İnternet'te fırtına gibi esen Sıfır Bir dizisinde Cio Baba karakteriyle yıldızı parlayan Cihangir Ceyhan, yaptığı hareketle tepki çekti. Ceyhan, kendisini fotoğraflamak isteyen basın mensuplarının üzerine yürüyüp tehdit etti.

GAZETECİLERİ GÖRÜNCE SİNİRLENDİ

Sıfır Bir: Bir Zamanlar Adana dizisinde performansı ile göz dolduran ardından ekranlarda reyting rekoru kıran Çukur'a transfer olan Cihangir Ceyhan, önceki gece sevgilisi ile Karaköy'deki bir mekanda eğlendi. Mekan çıkışı görevlilerden taksi çağırmasını isteyen Ceyhan, gazetecilerin görüntü aldığını fark edince ise sinirlendi.

KAFANI GÖZÜNÜ KIRARIM

Muhabirlerin üzerine yürüyen ünlü oyuncu, "O flaş bir daha patlarsa kafanı gözünü kırarım, o çektiklerini de hemen siliyorsun" sözleriyle tehditler savurdu.

"SANA BU SON UYARIM"

Cihangir Ceyhan, "Şimdi taksiye bineceğim o makine kalkmayacak, sana bu son uyarım" tehdit savurarak sevgilisiyle oradan uzaklaştı.

Sevgilisiyle yakalanan Çukur'un yıldız oyuncusu Cihangir Ceyhan, gazetecilerin üzerine yürüdü

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