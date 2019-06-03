Sevgiliye bayram mesajları 2019: Romantik, mana yüklü Ramazan Bayramı mesajları

Arife gününde Ramazan Bayramı alışverişi devam ediyor. Vatandaşlar, yarın kutlayacağımız 2019 Ramazan Bayramı için hazırlıklarını sürdürürken diğer yandan sevdiklerinize, uzakta olup görüşemeyeceği kişilere göndermek için yazılı, resimli bayram mesajları arıyor. Bayram mesajları aramalarında sevgiliye bayram mesajları 2019 araması ilk sıralarda yer alıyor. Sayfamızda romantik, anlamlı ve mana yüklü çok güzel bayram mesajları hazırladık. İşte sevdiğinize gönderebileceğiniz, onunla paylaşabileceğiniz sevgiliye bayram mesajları 2019...

SEVGİLİYE BAYRAM MESAJLARI 2019

Allaha binlerce kez şükür… Bugün de hayatımda ve kalbimdesin sevdiğim. Ramazan Bayramın mübarek olsun seni çok seviyorum.

Yeni sevinçler, yeni umutlar, yeni elbiseler ve yeni gülücüklerle hoş geldin YA ŞEHRİ RAMAZAN… Bana ve sevdiklerime hoş geldin Ramazan. Bayramın kutlu olsun canım, seni çok seviyorum.

Yüreğin umutla, günlerin bin bir mutlulukla dolsun canım, cananım, hayatımın anlamı. Sevdiklerin sonsuza kadar yanında olsun. Güler açan yüzün hiç solmasın, Ramazan Bayramın kutlu olsun.

Hayatının en güzel anları ve anılarını birlikte yaşamak dileğiyle… En güzel yaşanmışlıkları tazelemek dileğiyle… Ramazan Bayramın mübarek olsun, seni çok seviyorum bir tanem.

Sensiz yaşamın anlamını yitirdiği, hayatıma anlam katan aşkım… Ramazan Bayramın mutlu ve kutlu olsun. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın!

Bayram sevincimi yarıda bırakabilecek tek şey. Sana olan hasretim ve özlemim. Lütfen beni ihmal etme, seni senden, seni kendimden bile fazla seviyorum. Bayramın kutlu olsun.

Bu bayram içimde bir burukluk var. Benim için en güzel bayram seninle olduğum zamandır. Biricik aşkım, bayramın kutlu olsun.

Her şeye kadir yüce Allah, Alemlerin Rabbi olan Allah'a sonsuz şükürler ki bizi birbirimize yazmış. Ramazan Bayramın Mübarek olsun, aşkım.

Ramazan Bayramın kutlu, her günün bir önceki günden güzel ve mutlu olsun aşkım.

Bu bayram ve bütün bayramlar yüreğimizin birbirimiz için çarpması dileğimle… Ramazan Bayramın kutlu olsun canım.

Gözlerindeki parıltı ve kalbindeki sevginin hiç bitmemesi dileğimle, bayramın mübarek olsun biriciğim.

Aşkım bugünde hayatımdasın bugünde kalbimdesin bayramın kutlu olsun seni çok seviyorum.

? Aşkım, Sema kapılarının açık olduğu bugünde heybende tohum tohum dua menekşeleri saçman temennisiyle hayırlı bayramlar dilerim.

? Bayramın Getireceği Bütün Güzellikler ve vereceği huzur hayatında bir ömür boyu daim olsun Bayramın Kutlu olsun Sevgilim.

? Bayramların En güzeli ve Hayırlısını Diliyorum Size Bayaramınız Mübarek Olsun.

? Bayramın kutlu yüreğin umutlu, umutların atlı, sevdan kanatlı, mutluluğumuz katlı, sofranmız tatlı, mekânımız tahtlı, ömrün bahtlı olsun Sevgilim.

? Bayramın kutlu günlerin çok mutlu olsun Sevgilim.

? Benim ömrümde ırmaklar vardır sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, benim ömrümde sevdiklerim vardır bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm.Benim ömrümde sen varsın Bayramın mübarek olsun Aşkım.

? Bir bayram gülüşü savur göklere, eski zamanlara gülücükler getirsin öyle içten samimi, gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin sevgilim, bayramın kutlu olsun.

? Bizim hayatımızda nehirler vardır, köpüklerinde umutlarımızı yüzdürdüğümüz ve bizim ömrümüzde güzel insanlar vardır, görünmeyince ölesiye özlediğimiz. Bayramın kutlu olsun aşkım.

? Her bayram sabahı gökyüzünde yıldızlı kandiller yanar ve inan bütün gönülleri aydınlatırlar. Bayramın kutlu olsun, neşe ve umutlarınız beyaz olsun.