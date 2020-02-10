Sevgiliye nostaljik hediye

İZMİR'de, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi el yapımı, retro ve antika ürünlerinin sergilendiği hediyelik eşya pazarı kuruldu. Her yaştan çiftin ziyaret ettiği pazarda ebru tasarımları, kağıttan yapılan tablolar ve ahşap eserlerin yanı sıra antika eşyalar da yer aldı.

Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı pazar yerinde hediyelik eşya pazarı kuruldu. 14 Şubat Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala sevgilisini hediyelerle mutlu etmek isteyenler pazarı ziyaret ederek tezgahtaki ürünleri inceledi. Genç, yaşlı ve orta yaş grubundan müşterilerin pazara gelip, alışveriş yaptığını anlatan Ata Önder Uğurer, farklı dönemlere ait antika, ikinci el eşyalar ile halıların yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Uğurer, bakır malzemeler, Osmanlı ocakları, pirinç şömine, maşa takımı, teneke kutular ve şamdanları sergilediklerini belirtip, "Burada 100 liradan 10 bin liraya kadar ürün bulabilirsiniz. Herkesin bütçesine uygun hediyelikler var. Bizim ürünler antika olduğu için fiyatlar biraz daha yüksek. Dokuma halılar 300 liradan başlıyor 3 bin liraya kadar çıkıyor" dedi. Koleksiyon ürünlerini satışa çıkaranlardan Nejdet Özkesen özellikle kadınların hediyelik eşya pazara ilgi gösterdiğini belirtip, yabancı ve Türk paralar ile pul ve farklı antika objeleri sergilediğini söyledi. Bir kadın müşterisinin sevgilisine çakı aldığını kaydeden Özkesen, tezgahındaki ürünlerle ilgili şunları söyledi:

"Ürünlerim arasında Osmanlı dönemine ait bir dirhem yani ağırlık birimi bulunuyor. Cumhuriyet öncesindeki ticaret hayatında kullanıldığını biliyorum. Bu eşyaları seyahatlerim sırasında farklı illerden topladım. Ama henüz eşi ya da sevgilisi için soran olmadı. Daha çok koleksiyonerler ilgileniyor."

KAĞITTAN 3 BOYUTLU TABLO

Pazara 1972 yılında düzenlenen Münih Olimpiyatları'nın maskotundan yapılan bir radyo getiren Orhan Timuçin Karaca da "Bu vintij (vintage) yani eski yıllarda kullanılmış bir üründür. Ben bir örneğini görmedim. Almanya'dan aldım, bin lira fiyat koydum. İlgi çekeceğini düşünüyorum" dedi. 33 yıllık devlet memurluğunun ardından hobi olarak el sanatlarıyla ilgilenen Sevim Özkan, tablolarına talep artınca satışa başladığını söyledi. Kağıt malzemeden hazırladığı tabloların 3 boyutlu ahşap rölyef ismiyle anıldığını kaydeden Özkan şöyle konuştu:

"Bu tabloları ahşap malzeme, tutkal, boya ve mukavva kullanarak hazırlıyorum. Tamamen el emeği. Fiyatları 3 bin ile 10 bin lira arasında değişiyor. Restoranlar bu tarz tabloları tercih ediyor. Birini hazırlamak 6-7 ayımı alıyor."

GENÇLERDEN ANTİKAYA İLGİ

Sevdiklerine en özel hediyeyi seçmek için pazarı ziyaret eden Damla Bağlam (22), "Önümüz Sevgililer Günü. Erkek arkadaşıma farklı bir hediye almak istiyorum. İkimizin de antika düşkünlüğü var. Plakları takip ediyoruz. Eskilerini bulmaya çalışıyoruz. Sosyal medyada bu etkinliği duyunca buraya bakmak istedim" dedi. Can Yüksel (25) de, "Önümüzdeki hafta Sevgililer Günü. Kız arkadaşıma hediye almak istiyorum. Ona takı alacağım" diye konuştu.