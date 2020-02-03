Haberler » Ekonomi » Sevgiliye teknolojik hediye - Ekonomi

Sevgiliye teknolojik hediye

Sevgililer Günü hediye seçeneklerine teknoloji alanında da öneriler geldi.

03.02.2020 14:25 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:30Sevgiliye teknolojik hediye
Sevgililer Günü hediye seçeneklerine teknoloji alanında da öneriler geldi.

Elektronik perakendecisi MediaMarkt, Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala sevgilisine son teknoloji hediye almak isteyenler için aşkla hayata geçirdiği kampanyasını 8 Şubat tarihinde başlatacak. Şirketten yapılan duyuruya göre 'Hediye Bulucu' uygulaması da 14 Şubat'a özel tekrar başlatılacak. Hediye Bulucu; seçenekleri arasında bulunan 'Son Teknoloji Sever', 'Ev Kuşu', 'Oyuncu', 'Müzik Sever', 'Jön Gibi Adam' ve 'Dünya Güzeli' kategorileriyle eşine hediye almak isteyenler için, sevgililerine özel hediyeler sunuyor. Kampanyanın süresi 14 Şubat'ta sona erecek. - İSTANBUL

Sevgililer Günü, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

17:39  Maydonoz nasıl yazılır? TDK'ya göre maydonoz mu, maydanoz mu?
17:03  Eda Taşpınar kimdir? Eda Taşpınar kaç yaşında, nereli?
16:51  İdlib nasıl yazılır? İdlib mi, İdlip mi? İdlib ne demek?
16:31  2020 AGİ ücretleri ne kadar oldu? AGİ 2020 evli, bekar, çocuklu - AGİ 2020 net
15:46  Trabzonspor-Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda?
3.02.2020 18:33:00