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"Sevgimiz Engellenemez"

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri Dünya Engelliler Günü'nü okulun özel öğrencileri hep birlikte kutladı.

05.12.2019 09:53 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:57
'in ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri Dünya Engelliler Günü'nü okulun özel öğrencileri hep birlikte kutladı.

Okulda öğrenim gören engelli öğrencilere güzel ve anlamlı bir kutlama hazırlayan Okul Müdürü Mustafa Kurtuluş, okul idaresi ve Okul Aile Birliği'nin yanı sıra öğrencilerle keyifli saatler yaşadılar. Dans ederek eğlenen engelli öğrenciler aldıkları hediyeler ile mutlu bir gün geçirdiler. Düzenledikleri anlamlı etkinlikle ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Mustafa Kurtuluş, "Engellilerimiz konusunda bize göre sadece bir gün değil, her gün çok önemlidir. Ama biz bugünün daha da özel olmasını istedik. Güzel bir günü birlikte yaşadık. Toplumumuzdaki tüm engelli vatandaşlarımız gibi okulumuzun engelli öğrencileri de okulumuz için çok özeldirler." diye konuştu. - BALIKESİR

Balıkesir, Ayvalık, Güncel

Kaynak: İHA

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