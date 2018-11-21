Sevginin Dili Yok!

Rol aldıkları dizilerle büyük bir hayran kitlesi edinen, özellikle gençlerin severek takip ettiği Aleyna Solaker ve Cihan Şimşek, işitme engelli gençlerle bir araya geldi.

Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Meral karakteriyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Aleyna Solaker ve son olarak 4N1K dizisiyle büyük çıkış yakalayan genç oyuncu Cihan Şimşek, Samsun Atakum Belediyesi tarafından düzenlenen "Sessizliğe Ses Ver " söyleşisinin konuğu oldu.

İşitme engellilere destek olmak içi katıldıkları söyleşide işaret diliyle konuşan ve "Sizi Seviyorum, Atakum Duyuyor." diye video çeken oyuncular büyük alkış aldı.

İşitme engelli kişilerin sosyal hayat içerisinde karşılaştıkları sorunların ve iletişim yollarının konuşulduğu söyleşiye katılım çok yoğundu.

Söyleşi sonrası genç oyuncularla fotoğraf çektirmek isteyen öğrenciler, adeta birbirleriyle yarıştı.