Sevginin festivali: FestPati

Bucalı hayvan dostları FestPati'de buluştu. Buca Belediyesi Özgür Hayvan Parkı'nda düzenlenen festivalde gösteri ve etkinliklerle keyifli anlar yaşanırken, çok sayıda sokak hayvanı sahiplendirildi.



Hayata geçirdiği farkındalık projeleriyle hayvan hakları için mücadele veren Buca Belediyesi, Hayvanları Koruma Günü kapsamında FestPati Buca etkinliğini gerçekleştirdi. Daha önce "Satın alma sahiplen" kampanyasıyla çocuklara karne hediyesi olarak hayvan satın alınması yerine bilinçli sahiplendirme kampanyası yapan belediye, bu kez can dostları için geleneksel hale gelecek bir festivale imza attı.



Buca Belediyesi Özgür Hayvan Parkı'nda "Bana patini ver, hayat seninle güzel" sloganıyla gerçekleşen FestPati Buca'da, Veteriner İşleri Müdürlüğünde bakımı gerçekleştirilen sokak hayvanları sahiplendirildi.



"Hayvanlar mal değil candır"



Festivalin açılış konuşmasını gerçekleştiren Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, son günlerde sokak hayvanlarına yapılan saldırılara uygulanan cezaları eleştirdi. Hayvan hakları için adalet çağrısı yapan Başkan Kılıç, "Hayvanlara yönelik şiddet ve istismar haberlerini üzüntü içinde takip ediyoruz. Maalesef Türk Ceza Kanunu yalnızca sahipli hayvanlara verilen zararı, onu da malı zarar gören kişiye tazmin niteliğinde cezaya tabi tutuyor. Yasalar böyle olunca bu sevimli dostların insanlık dışı muameleye maruz kalmalarının önü kesilemiyor. Çünkü verilen cezalar ne yazık ki çok yetersiz kalıyor. Bu yasaların değişmesi için Buca Belediyesi olarak üstümüze düşen ne varsa yapacağız. Hayvanların yasada mal değil can olarak görülmesi için gerekirse Ankara'da yasanın değişmesi için mücadeleyi vereceğiz" diye konuştu.



"Sokak hayvanları hepimizin sorumluluğudur"



Hayvanların bir mal gibi hediye olarak alınıp satılmasının doğru olmadığını ifade eden Başkan Kılıç, hayvan sahiplenmenin bir çocuk evlat edinmek kadar önemli bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Kılıç, "Sokak hayvanlarının sorumluluğu hepimizin sorumluluğudur. Yüzyıllarca yıldır hayvanlarımızı kendi çıkarlarımız için kullandık. Bundan sonra sorumluluğumuz onları sahiplenerek mutlu bir ortamda yaşamalarını sağlamaktır" ifadelerini kullandı.



Sevimli Kahramanlar Fotoğraf Yarışması



Festival kapsamında Buca Belediyesi tarafından Türkiye genelinde başlatılan Sevimli Kahramanlar Fotoğraf Yarışması'nın kazananları açıklandı. Fotoğraf yarışmasında Devrim Ünlü birinci, Ufuk Turpcan ikinci, Muhammet Özen üçüncü olurken Yunus Yıldız ise jüri özel ödülüne layık görüldü. Öte yandan, Gizem Asar ve Lobo ile köpek eğitimi ve kaleci köpek penaltı yarışması gibi etkinlikler de izleyenlerden tam not aldı. - İZMİR

Kaynak: İHA